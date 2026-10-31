Đoàn Thiên Ân đứng trước bước ngoặt lớn

Đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Đoàn Thiên Ân từng được công chúng biết đến chủ yếu qua các hoạt động sắc đẹp và thời trang. Tuy nhiên, sau vài năm hoạt động nghệ thuật, người đẹp đang dần chuyển trọng tâm sang điện ảnh. Điều đáng chú ý là dù xuất phát điểm không phải diễn viên chuyên nghiệp, cô đã có cơ hội đảm nhận vai nữ chính trong nhiều dự án được khán giả quan tâm, tạo nền tảng cho hành trình phát triển sự nghiệp trên màn ảnh rộng.

Năm 2024, Thiên Ân chạm ngõ điện ảnh với vai Bảy Loan trong Công tử Bạc Liêu. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 32–36 tỷ đồng, chưa tạo được dấu ấn thương mại như kỳ vọng. Tuy nhiên, trải nghiệm này mở ra cơ hội để cô làm quen với môi trường làm phim và tích lũy kinh nghiệm. Bước ngoặt đến vào năm 2025, khi Thiên Ân đảm nhận vai Thúy Vân trong Nụ hôn bạc tỷ của đạo diễn Thu Trang. Tác phẩm thu về khoảng 211 tỷ đồng, đưa tên tuổi nàng hậu đến gần hơn với khán giả điện ảnh và giúp cô có thêm cơ hội chứng minh bản thân ở lĩnh vực mới.

Đoàn Thiên Ân từng bước khẳng định bản thân sau khi lấn sân điện ảnh. Ảnh: FBNV

Tiếp nối thành công đó, Hẹn em ngày nhật thực ra mắt năm 2026 tiếp tục đưa Thiên Ân vào nhóm những gương mặt trẻ có thành tích phòng vé đáng chú ý. Bộ phim của đạo diễn Lê Thiện Viễn đạt doanh thu khoảng 118 tỷ đồng, qua đó giúp nữ diễn viên sở hữu hai dự án liên tiếp vượt mốc trăm tỷ. Trong tác phẩm này, cô đảm nhận vai nữ chính Thiên Ân, trải qua những giằng xé trong tình yêu và đức tin. Dù thành tích thương mại là tín hiệu tích cực, diễn xuất của người đẹp vẫn còn những khía cạnh cần hoàn thiện, đặc biệt ở đài từ và cách xử lý các phân đoạn đòi hỏi chiều sâu tâm lý.

Hiện tại, Án mạng karaoke mở ra cơ hội để Thiên Ân nối dài chuỗi thành tích này. Trong phim của đạo diễn Hoàng Lê, cô hóa thân thành Tâm, nữ phóng viên bị cuốn vào vụ án mạng bí ẩn tại một homestay trên núi. Khác với màu sắc tình cảm của hai tác phẩm trước, dự án lần này kết hợp hài hước và trinh thám, đòi hỏi nữ diễn viên thử nghiệm cách thể hiện nhân vật mới. Đáng chú ý, phim đã thu về gần 40 tỷ đồng trong giai đoạn chiếu sớm, trước khi chính thức khởi chiếu toàn quốc. Nếu tiếp tục duy trì sức hút và vượt mốc 100 tỷ đồng, đây sẽ là dự án thứ ba liên tiếp giúp Thiên Ân ghi dấu ở nhóm phim trăm tỷ. Câu hỏi liệu cô có trở thành nàng hậu đầu tiên đạt thành tích này vẫn cần được đặt trong phạm vi đối chiếu đầy đủ với những người đẹp từng tham gia điện ảnh.

Phía sau những con số phòng vé, hành trình của Thiên Ân còn gắn với câu chuyện tự lập từ sớm. Năm 17 tuổi, cô mất mẹ vì bệnh ung thư, sau đó cùng cha trải qua giai đoạn khó khăn và phải nỗ lực làm thêm để trang trải cuộc sống. Những trải nghiệm ấy trở thành động lực để người đẹp xây dựng sự nghiệp, hướng đến một cuộc sống ổn định hơn. Tháng 7/2026, cô chia sẻ cột mốc mua được căn nhà đầu tiên tại TP.HCM và đón cha về sống cùng. Với Thiên Ân, đây không chỉ là thành quả vật chất mà còn là dấu mốc có ý nghĩa sau nhiều năm cố gắng.

Đoàn Thiên Ân nỗ lực thoát khỏi hình ảnh hoa hậu để theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp. Ảnh: FBNV

Ở tuổi 26, Đoàn Thiên Ân đang đứng trước bước ngoặt quan trọng. Thành tích thương mại mang lại lợi thế về độ nhận diện, nhưng để được công nhận là diễn viên thực thụ, cô vẫn cần chứng minh khả năng qua những vai diễn có chiều sâu và màu sắc riêng. Án mạng karaoke vì thế không chỉ là phép thử cho chuỗi phim trăm tỷ, mà còn là cơ hội để nàng hậu cho thấy cô có thể đi xa đến đâu trên con đường điện ảnh.