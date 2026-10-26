Đoàn Thiên Ân đưa ra quyết định quan trọng sau 2 tháng

Tại buổi cinetour Án Mạng Karaoke mới đây, nhà sản xuất Mai Bảo Ngọc tiết lộ ê-kíp đã mất khoảng 2 tháng để thuyết phục Đoàn Thiên Ân đảm nhận vai Tâm. Theo chia sẻ của nhà sản xuất, nữ diễn viên khá kỹ tính trong việc lựa chọn dự án, bởi mỗi nhân vật xuất hiện trên màn ảnh đều phải để lại cảm xúc nhất định cho khán giả. Thiên Ân không muốn bản thân bị đóng khung trong một dạng vai, đồng thời cũng không có ý định tham gia quá nhiều phim chỉ để duy trì độ phủ sóng.

Quyết định nhận lời với Án Mạng Karaoke phần nào cho thấy định hướng của Thiên Ân sau những bước tiến đáng chú ý ở điện ảnh. Thay vì liên tục xuất hiện trong các dự án mới, người đẹp ưu tiên những kịch bản và nhân vật thực sự tạo được hứng thú với mình. Đây cũng là lựa chọn đặt ra không ít thách thức, bởi một diễn viên trẻ cần thời gian tích lũy kinh nghiệm, nhưng đồng thời phải tìm được những vai diễn đủ sức chứng minh năng lực.

Đoàn Thiên Ân ưu tiên những vai diễn mang lại cảm xúc cho khán giả. Ảnh: FBNV

Trong Án Mạng Karaoke, Thiên Ân vào vai Tâm, một nữ phóng viên bị cuốn vào vụ án mạng bí ẩn tại khu vực miền núi biệt lập. Khác với màu sắc tình cảm, lãng mạn trong những bộ phim trước, dự án lần này đưa nữ diễn viên đến gần hơn với thể loại trinh thám, giật gân. Nhân vật đòi hỏi khả năng quan sát, lập luận và thể hiện tâm lý trong những tình huống căng thẳng, mở ra cơ hội để Thiên Ân thử nghiệm một màu sắc diễn xuất khác.

Trước đó, Thiên Ân từng đảm nhận vai phụ Bảy Loan trong Công Tử Bạc Liêu (2024), trước khi có bước tiến với vai nữ chính Thúy Vân trong Nụ Hôn Bạc Tỷ (2025). Bộ phim đạt doanh thu hơn 212 tỷ đồng, đồng thời mang về cho cô giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Ngôi Sao Xanh 2025. Thành công thương mại giúp tên tuổi Thiên Ân được chú ý nhiều hơn, nhưng cũng đặt ra kỳ vọng về khả năng tiếp tục làm mới bản thân.

Năm 2026, nữ diễn viên góp mặt trong Hẹn Em Ngày Nhật Thực, đảm nhận vai Ân, cô gái Công giáo sống tại xóm đạo Trà Mây vào thập niên 1980. Việc chấp nhận để mặt mộc trên màn ảnh rộng cho thấy nỗ lực điều chỉnh hình ảnh để phù hợp với nhân vật. Bộ phim vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu, tiếp tục nối dài chuỗi tác phẩm thành công về thương mại mà Thiên Ân tham gia.

Tuy nhiên, doanh thu phòng vé không phải yếu tố duy nhất quyết định chặng đường của một diễn viên. Việc lựa chọn kịch bản phù hợp, tích lũy kinh nghiệm và thể hiện được những sắc thái nhân vật khác nhau mới là điều giúp Thiên Ân xây dựng vị trí lâu dài. Chia sẻ của Mai Bảo Ngọc vì thế cũng hé lộ một khía cạnh đáng chú ý trong cách nữ diễn viên tiếp cận nghề nghiệp: không xem số lượng dự án là thước đo duy nhất cho sự phát triển.

Đoàn Thiên Ân thử sức với màu sắc trinh thám, giật gân trong Án Mạng Karaoke.

Đằng sau định hướng ấy là hành trình tự lập của một người đẹp từng trải qua nhiều khó khăn. Mẹ qua đời khi Thiên Ân 17 tuổi, cô sớm phải làm thêm để trang trải cuộc sống và từng gác lại dự định theo học diễn xuất. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Thiên Ân dần mở rộng hoạt động trong lĩnh vực giải trí, đồng thời theo đuổi mục tiêu chăm lo cho gia đình. Tháng 7/2026, cô chia sẻ đã mua được căn nhà đầu tiên, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ sau nhiều năm nỗ lực.

Từ hoa hậu lấn sân điện ảnh đến nữ chính của những bộ phim trăm tỷ đồng, Đoàn Thiên Ân đang đứng trước cơ hội khẳng định bản thân bằng những lựa chọn nghề nghiệp có tính toán. Việc dành 2 tháng cân nhắc trước khi nhận vai Tâm cho thấy cô không muốn chỉ tận dụng sức hút hiện tại, mà còn hướng đến những vai diễn đủ khác biệt để tiếp tục phát triển. Chặng đường phía trước sẽ là phép thử cho quyết định này, khi khán giả chờ đợi nhiều hơn ở khả năng diễn xuất của Đoàn Thiên Ân.