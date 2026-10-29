Đoàn Thiên Ân công khai muốn nên duyên cùng Kỳ Duyên

Tại buổi cinetour Án Mạng Karaoke mới đây, Đoàn Thiên Ân nhận được câu hỏi từ khán giả về khả năng tham gia một bộ phim tình cảm nữ nữ. Trước đề xuất này, người đẹp cho biết bản thân yêu thích việc làm mới mình, đồng thời luôn tìm kiếm những kịch bản mới lạ và phù hợp với định hướng cá nhân. Khi được gợi ý đóng cặp cùng Kỳ Duyên, Thiên Ân hào hứng chia sẻ rằng điều này hoàn toàn có thể xảy ra nếu cô đủ khả năng đảm nhận vai diễn, thậm chí còn bày tỏ mong muốn được hợp tác với người bạn của mình.

Chia sẻ của Thiên Ân thu hút sự quan tâm bởi cả hai đều đang từng bước xây dựng sự nghiệp điện ảnh sau khi có dấu ấn tại các cuộc thi sắc đẹp. Dù chưa có dự án chung, Kỳ Duyên và Thiên Ân nhiều lần được đặt lên bàn cân khi cùng hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Đáng chú ý, hai người tiếp tục có phim ra rạp trong cùng giai đoạn vào cuối tháng 10/2026, với Án Mạng Karaoke của Thiên Ân và Chị Chị Em Em 3 có sự tham gia của Kỳ Duyên. Tuy nhiên, Thiên Ân từng khẳng định cô không xem đây là cuộc đối đầu, bởi cả hai luôn dành sự ủng hộ cho nhau.

Đoàn Thiên Ân mong muốn thử sức với phim tình cảm nữ nữ cùng Kỳ Duyên. Ảnh: FBNV

Trên hành trình diễn xuất, Thiên Ân đang có những bước tiến đáng chú ý. Sau vai Bảy Loan trong Công tử Bạc Liêu, người đẹp đảm nhận vai nữ chính Thúy Vân trong Nụ Hôn Bạc Tỷ. Bộ phim đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng, giúp cô được biết đến rộng rãi hơn với tư cách diễn viên. Đến Hẹn Em Ngày Nhật Thực, Thiên Ân tiếp tục đảm nhận vai chính, thử sức với nhân vật có nhiều giằng xé về tình yêu và đức tin. Tác phẩm tiếp tục vượt mốc doanh thu trăm tỷ, củng cố thành tích phòng vé của nàng hậu.

Đến Án Mạng Karaoke, Thiên Ân chuyển hướng sang thể loại trinh thám, hóa thân thành nữ phóng viên Tâm bị cuốn vào một vụ án mạng bí ẩn. Sự thay đổi này cho thấy mong muốn thoát khỏi hình tượng nhân vật tình cảm quen thuộc, đồng thời mở rộng khả năng đảm nhận những vai diễn có màu sắc khác biệt. Trước đó, nhà sản xuất Mai Bảo Ngọc cũng tiết lộ ê-kíp mất khoảng hai tháng thuyết phục Thiên Ân nhận lời tham gia dự án, bởi nữ diễn viên khá kỹ tính trong việc lựa chọn kịch bản và không muốn bản thân bị đóng khung trong một dạng vai.

Trong khi đó, Kỳ Duyên có màn chạm ngõ điện ảnh với Bộ Tứ Báo Thủ của Trấn Thành, đảm nhận vai Karen. Năm 2026, nàng hậu tiếp tục thử sức với vai nữ chính Thị Mầu trong Chị Chị Em Em 3, dự án mang màu sắc tâm lý, giật gân. Dù số lượng phim chưa nhiều, những lựa chọn này cho thấy Kỳ Duyên đang từng bước tìm kiếm vị trí riêng trên màn ảnh rộng.

Đoàn Thiên Ân và Kỳ Duyên đều đang từng bước khẳng định bản thân trên màn ảnh rộng. Ảnh: FBNV

Một bộ phim tình cảm nữ nữ có sự góp mặt của Thiên Ân và Kỳ Duyên hiện vẫn mới dừng ở mong muốn được nàng hậu chia sẻ, chưa phải dự án đã được xác nhận. Dẫu vậy, nếu cơ hội trở thành hiện thực, đây có thể là trải nghiệm mới cho cả hai khi cùng thử sức với dạng quan hệ nhân vật khác biệt so với những vai diễn trước đây. Với Thiên Ân, điều quan trọng không chỉ là làm mới hình ảnh mà còn là tiếp tục chứng minh năng lực diễn xuất qua những lựa chọn táo bạo hơn.