Mới đây, Đoàn Thiên Ân đăng tải bức ảnh chụp cùng Kỳ Duyên trên trang cá nhân kèm dòng chú thích: “May mắn gặp nhau, vừa hay đúng lúc hạnh phúc”. Hình ảnh tình cảm của hai nàng hậu nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận về gần 40.000 lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận từ khán giả.

Trong khung hình, cả hai cùng diện những chiếc váy trắng thanh lịch. Thiên Ân đứng trên bậc cầu thang, trong khi Kỳ Duyên ở phía dưới, nhẹ nhàng nắm tay và cúi xuống hôn lên tay đàn em. Khoảnh khắc được dàn dựng như một cảnh phim lãng mạn khiến người xem không khỏi chú ý.

Bài đăng của Đoàn Thiên Ân. Ảnh: FBNV

Đáng nói, dòng trạng thái của Thiên Ân nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận. Nhiều khán giả cho rằng cách lựa chọn câu chữ cùng cử chỉ tình cảm của hai người mang đến cảm giác như một lời công khai hạnh phúc. Không ít bình luận hài hước gọi đây là khoảnh khắc cầu hôn, đồng thời bày tỏ mong muốn cả hai tiếp tục xuất hiện bên nhau.

Bên cạnh những lời trêu đùa, nhiều người dành lời khen cho ngoại hình của hai nàng hậu. Cả Thiên Ân và Kỳ Duyên đều được nhận xét ngày càng rạng rỡ, có thần thái cuốn hút khi đứng cạnh nhau. Một số ý kiến cũng cho rằng điều quan trọng nhất là mỗi người đều cảm thấy vui vẻ, thoải mái với lựa chọn và mối quan hệ của mình.

Thực tế, mối quan hệ giữa Đoàn Thiên Ân và Kỳ Duyên đã nhiều lần thu hút sự quan tâm của công chúng. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau, chia sẻ những khoảnh khắc thân thiết và dành cho đối phương sự ủng hộ trong công việc. Đặc biệt, khi Kỳ Duyên tham gia Miss Universe 2024 tại Mexico, Thiên Ân từng gửi lời động viên, đồng thời hỗ trợ chăm sóc thú cưng để đàn chị yên tâm dự thi.

Đoàn Thiên Ân và Kỳ Duyên. Ảnh: FBNV

Không chỉ đồng hành trong cuộc sống thường ngày, Đoàn Thiên Ân và Kỳ Duyên còn dành nhiều sự ủng hộ cho con đường nghệ thuật của nhau. Khi Thiên Ân tham gia Án Mạng Karaoke, Kỳ Duyên có mặt tại buổi ra mắt và từng hỗ trợ cô tìm hiểu nhân vật Tâm trước khi phim bấm máy. Ngược lại, Thiên Ân cũng dành lời khen cho vai diễn của Kỳ Duyên trong Chị Chị Em Em 3, bày tỏ niềm tự hào trước những nỗ lực của đối phương. Những chia sẻ này cho thấy cả hai không chỉ gắn bó trong đời sống cá nhân mà còn là chỗ dựa tinh thần trong công việc.

Đáng chú ý, mối quan hệ của hai nàng hậu ngày càng được thể hiện cởi mở trên mạng xã hội. Thiên Ân từng gọi Kỳ Duyên là “my boo”, trong khi đàn chị cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc tình tứ, dành cho "người thương" những lời nhắn ngọt ngào. Đến hiện tại, cả hai không còn quá dè dặt khi chia sẻ hình ảnh thân mật bên nhau. Bức ảnh mới với dòng trạng thái về hạnh phúc tiếp tục thu hút sự chú ý, như một cách hai người chia sẻ niềm vui hiện tại với người hâm mộ.