Đoàn Thiên Ân chính thức bị vượt mặt

Đoàn Thiên Ân và Huỳnh Minh Kiên đều bước vào điện ảnh sau khi được biết đến từ các cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên, nếu Thiên Ân xây dựng dấu ấn qua nhiều dự án thuộc các thể loại khác nhau, Minh Kiên lại tạo nên bước ngoặt lớn trong năm 2026 nhờ thành công của Trại Buôn Người. Cuộc đua doanh thu giữa hai người đẹp vì thế trở thành điểm đáng chú ý của phòng vé Việt.

Theo số liệu được cập nhật đến ngày 19/10/2026, tổng doanh thu các phim điện ảnh có sự tham gia diễn xuất của Đoàn Thiên Ân đạt khoảng 360-365 tỷ đồng. Trong khi đó, các tác phẩm Minh Kiên đóng vai chính đạt tổng doanh thu hơn 460 tỷ đồng, phần lớn đến từ Trại Buôn Người. Khoảng cách này cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cuộc cạnh tranh giữa những gương mặt trẻ bước ra từ các cuộc thi sắc đẹp.

Đoàn Thiên Ân và Huỳnh Minh Kiên tạo dấu ấn riêng trên màn ảnh rộng.

Đoàn Thiên Ân bắt đầu hành trình điện ảnh với Công tử Bạc Liêu năm 2024, đảm nhận vai Bảy Loan. Đến năm 2025, người đẹp có bước tiến rõ rệt khi đóng vai nữ chính Thúy Vân trong Nụ hôn bạc tỷ. Bộ phim đạt khoảng 211 tỷ đồng, trở thành cột mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của Thiên Ân.

Tiếp nối thành công, Hẹn em ngày nhật thực ra mắt năm 2026 và thu về hơn 118 tỷ đồng. Hai tác phẩm liên tiếp vượt mốc 100 tỷ đồng giúp Thiên Ân có khởi đầu thuận lợi khi đảm nhận vai trò trung tâm trong các dự án điện ảnh. Thành tích này cũng tạo thêm cơ hội để người đẹp mở rộng hình ảnh, từng bước thoát khỏi giới hạn của danh xưng hoa hậu.

Dẫu vậy, doanh thu phòng vé chưa thể phản ánh toàn diện năng lực của một diễn viên. Sau những vai diễn đầu tiên, Thiên Ân vẫn cần thêm thời gian để chứng minh khả năng xử lý tâm lý nhân vật, làm mới hình ảnh và chinh phục khán giả qua những dạng vai khác nhau. Án mạng karaoke, với vai Tâm, là một trong những dự án tiếp tục thử thách khả năng biến hóa của cô.

Vai diễn trong Hẹn em ngày nhật thực giúp Đoàn Thiên Ân nối dài thành tích với phim điện ảnh trăm tỷ.

Trong khi đó, Huỳnh Minh Kiên có xuất phát điểm không quá thuận lợi với Bus: Chuyến Xe Một Chiều. Tác phẩm đầu tay chưa tạo được cú hích đáng kể tại phòng vé, nhưng Trại Buôn Người đã thay đổi đáng kể vị thế của người đẹp. Bộ phim hành động - sinh tồn ra rạp từ ngày 25/9/2026, liên tục tăng trưởng doanh thu và vượt Thỏ Ơi!! của Trấn Thành để trở thành phim Việt ăn khách nhất năm. Đến ngày 18/10, tác phẩm đã thu về hơn 452 tỷ đồng theo thống kê được báo chí ghi nhận.

Thành công của Trại Buôn Người đưa Minh Kiên vào nhóm những gương mặt trẻ được chú ý tại phòng vé. Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng thành tích này trước hết thuộc về bộ phim và toàn bộ ê-kíp, không chỉ riêng diễn viên. Để khẳng định vị trí lâu dài, Minh Kiên vẫn cần những vai diễn tiếp theo đủ sức chứng minh khả năng diễn xuất độc lập với hiệu ứng của một tác phẩm ăn khách.

Ở khía cạnh cá nhân, Thiên Ân từng trải qua biến cố mất mẹ khi mới 17 tuổi. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, cô tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật và từng bước thử sức với những lựa chọn nghề nghiệp mới. Hành trình ấy cho thấy điện ảnh không đơn thuần là bước chuyển hướng sau danh hiệu sắc đẹp, mà còn là lĩnh vực Thiên Ân cần đầu tư nghiêm túc để xây dựng chỗ đứng riêng.

Huỳnh Minh Kiên tạo bước ngoặt sự nghiệp nhờ thành công phòng vé của Trại Buôn Người.

Việc bị Minh Kiên vượt qua về tổng doanh thu phim đóng vai chính chưa phải dấu chấm hết cho hành trình điện ảnh của Thiên Ân. Ngược lại, khoảng cách hiện tại cho thấy cuộc đua của những nàng hậu trên màn ảnh vẫn còn nhiều biến động. Nếu Minh Kiên cần chứng minh thành công có thể tiếp nối sau Trại Buôn Người, Đoàn Thiên Ân cũng đứng trước yêu cầu làm mới bản thân để không bị đóng khung trong những vai diễn đã tạo dấu ấn trước đó.