Đoàn Thế Vinh bộc bạch: 'Sự tử tế trong nghề là câu trả lời lớn nhất tôi muốn dành cho gia đình'

Nhìn lại hành trình nghệ thuật từ một vũ công đến khi đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh trăm tỷ đồng như Lật mặt 8, Đoàn Thế Vinh luôn tự dặn mình không bao giờ được đánh mất sự chất phác. Sự hào nhoáng của showbiz vốn chứa đựng không ít cám dỗ. Nhưng với Đoàn Thế Vinh, anh đã có một "màng lọc" đặc biệt từ chính gia đình.

Nam diễn viên tâm sự: "Tôi là người duy nhất trong dòng họ theo đuổi nghệ thuật. Ngày tôi quyết định gác lại tấm bằng cử nhân để rẽ hướng, ba mẹ ở quê lo đến mất ăn mất ngủ. Chính sự lo lắng chắt chiu đó của gia đình lại trở thành "mỏ neo" giúp tôi luôn thức tỉnh. Mỗi khi đứng trước một lựa chọn, tôi đều tự hỏi liệu việc mình làm có khiến ba mẹ ở quê phải phiền lòng hay không. Sự tử tế trong nghề nghiệp chính là câu trả lời lớn nhất tôi muốn dành cho gia đình".

"Nhà tôi từ trước tới nay không có thói quen giải trí. Ba mẹ chưa từng biết đến rạp chiếu phim hay sân khấu kịch là gì. Vậy mà từ ngày con trai đóng phim, cứ mỗi lần phim ra, ba mẹ lại gom góp tiền tiết kiệm, rủ từng người hàng xóm cùng nhau đi xem phim ủng hộ con. Nhìn thấy những hình ảnh đó qua điện thoại, tôi chỉ biết nghẹn ngào. Đó là động lực lớn nhất để tôi tiếp tục cố gắng mỗi ngày", Đoàn Thế Vinh kể lại.

Nhờ sự khiêm tốn và tinh thần cầu thị, Đoàn Thế Vinh liên tục nhận được sự chỉ bảo tận tình từ các tiền bối tên tuổi như NSND Hồng Vân, NSƯT Tuyết Thu, diễn viên Thái Hòa, Võ Tấn Phát... Chia sẻ về vai diễn trong tập phim Lòng tham không đáy, thuộc series Phim ngắn cuối tuần, Đoàn Thế Vinh hóa thân thành Cương, là một chàng trai nghèo làm nghề vào rừng tìm cây thuốc.

Cám dỗ từ gốc trầm quý giá đẩy những người bạn thân thiết vào cảnh tàn sát lẫn nhau, Cương là nhân vật duy nhất giữ được sự tỉnh táo và lương tâm. Thế nhưng, ít ai biết ban đầu, nam diễn viên từng được nhắm cho một vai diễn hoàn toàn trái ngược.

Nói về sự "lỡ duyên" này, Đoàn Thế Vinh chia sẻ: "Lúc đầu, đọc kịch bản, tôi hào hứng lắm, vì nghĩ mình sắp được thử sức với một vai phản diện, điều mà tôi luôn khao khát để làm mới bản thân. Tuy nhiên, sau khi trao đổi kỹ với đạo diễn Nguyễn Đức Nhật Thanh, cả ê kíp nhận thấy gương mặt và nét diễn của tôi khi đặt vào nhân vật Cương sẽ tạo nên sự đối trọng tâm lý giằng xé hơn cho toàn bộ câu chuyện. Có chút tiếc nuối ban đầu, nhưng càng nhập tâm, tôi càng nhận ra, Cương mới là cái mỏ neo cảm xúc quan trọng của bộ phim".

Chia sẻ sâu hơn về tâm lý nhân vật, Đoàn Thế Vinh trải lòng: "Cương không phải là một anh hùng xa lạ, mà là hình mẫu của rất nhiều người lao động chất phác ngoài đời. Khi chứng kiến hai người bạn thân đi cùng mình từ nghèo khó lại quay sang hãm hại nhau chỉ vì một gốc trầm, cảm xúc của Cương không chỉ là sợ hãi mà là sự sụp đổ về niềm tin. Tôi nghĩ, bi kịch trong Lòng tham không đáy không nằm ở cõi rừng thiêng nước độc, mà nằm ở chính sự ngộ nhận của con người trước tiền bạc".