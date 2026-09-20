Đoàn Thể thao Việt Nam tranh tài ở 9 môn trong ngày thi đấu đầu tiên tại ASIAD 20

Đoàn Thể thao Việt Nam diễu hành tại Lễ khai mạc ASIAD 20. (Nguồn: Báo Văn Hóa)

Từ sáng 20/9, các vận động viên Việt Nam bước vào thi đấu tại nhiều địa điểm ở Aichi và Tokyo. Trong đó, wushu, bắn súng, bơi, karate và xe đạp có những nội dung tranh tài đáng chú ý.

Ở wushu, Nguyễn Văn Sỹ thi chung kết trường quyền nam; Ngô Thị Phương Nga và Trương Văn Chưởng lần lượt thi đấu ở các hạng cân 52 kg nữ và 70 kg nam. Bắn súng có Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo và Dương Hà My tranh tài ở nội dung súng trường cá nhân nữ.

Môn bơi có Võ Thị Mỹ Tiên, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn và Nguyễn Thúy Hiền thi đấu các nội dung vòng loại. Nếu vượt qua vòng loại, các kình ngư Việt Nam sẽ tiếp tục tranh chung kết trong ngày.

Ở karate, Bùi Ngọc Nhi thi kata đơn nữ, trong khi Chu Văn Đức tranh tài kumite hạng dưới 60 kg nam. Phạm Lê Xuân Lộc thi chung kết tính giờ cá nhân nam môn xe đạp tại thành phố Shinshiro, Aichi.

Teqball là một trong những môn có cơ hội tranh huy chương khi Việt Nam góp mặt ở hai trận tranh Huy chương Đồng nội dung đôi nam - nữ và đôi nam. Ở MMA, Lò Thị Phung và Quàng Văn Minh bước vào các trận vòng loại ở hạng 54 kg nữ và 77 kg nam.

Trong các môn đồng đội, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Trung Quốc tại tứ kết, còn đội tuyển bóng ném nữ gặp Hồng Kông (Trung Quốc) ở vòng loại.

Tại ASIAD 20, Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 4 Huy chương Vàng trở lên, tập trung vào các môn trọng điểm như điền kinh, bắn súng, karate, cầu mây và một số nội dung có khả năng tạo đột phá. Ngày thi đấu 20/9 được kỳ vọng sẽ mở đầu cho hành trình tranh huy chương của Đoàn tại Đại hội.