Đoàn Thể thao Việt Nam ở ASIAD 20 ngày 25/9: Huy chương lịch sử

Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương mang về huy chương lịch sử. Ảnh: Minh Chiến.

10h21, canoeing: Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương thi đấu ấn tượng ở nội dung thuyền đôi nữ 500 m môn canoeing, qua đó giành huy chương đồng, mang về tấm huy chương đầu tiên trong ngày cho đoàn thể thao Việt Nam.

Đây là tấm huy chương đầu tiên của canoeing Việt Nam trong các lần tham dự đấu trường ASIAD, qua đó tạo dấu mốc đáng nhớ cho môn đua thuyền ở sân chơi châu lục.

Thành tích của đôi Việt Nam.

10h10, cầu lông: Nguyễn Hải Đăng khởi đầu thuận lợi ở nội dung đơn nam khi vượt qua Sayed Adnan (Bahrain) với chiến thắng 2-0, cùng tỷ số 21-8 ở hai set, qua đó giành quyền đi tiếp.

Hải Đăng giành quyền đi tiếp. Ảnh: Minh Chiến.

9h40, bơi lội: Ở nội dung 200 m bướm nam, Dương Văn Hoàng Quy giành vé vào chung kết với thành tích 2 phút 01,83 giây, trong khi Nguyễn Quang Thuấn chỉ đứng thứ 14 và dừng bước.

Tại vòng loại 400m tự do nam, Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc lần lượt về thứ ba và thứ tư ở lượt bơi thứ hai, đạt thành tích 3 phút 50,65 giây và 3 phút 51,88 giây, qua đó cùng góp mặt ở chung kết tranh huy chương vào chiều nay.

8h50, bơi lội: Trần Hưng Nguyên hoàn thành phần thi 200m ngửa vòng loại thứ 3 với thời gian 2 phút 03 giây 57, đứng vị trí thứ 5 tại lượt bơi của mình. Tính trên tổng sắp, anh xếp thứ 12 và nắm giữ suất dự bị thứ hai để bước tiếp vào chung kết.

8h30, bắn súng: Bộ đôi Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy dừng chân tại vòng loại nội dung 10 m súng ngắn hỗn hợp, sau khi đạt tổng điểm 578 và đứng ở hạng 6. Thành tích này không đủ điều kiện để cả hai lọt vào chung kết, khi các tấm vé đi tiếp thuộc về đoàn Ấn Độ, Iran, Hàn Quốc cùng Indonesia.

Bộ đôi Việt Nam không thể vào chung kết.

Đoàn thể thao Việt Nam bước vào một trong những ngày thi đấu bận rộn nhất tại ASIAD 20 khi các VĐV xuất hiện ở nhiều môn từ sáng tới tối. Theo lịch của đoàn, bóng đá nam và nữ cùng vào tứ kết, trong khi một số nội dung khác có đại diện Việt Nam thi đấu trực tiếp ở chung kết.

Tuyển nữ Việt Nam gặp Trung Quốc lúc 13h, còn đội nam chạm trán Hàn Quốc lúc 17h30. Hai trận tứ kết bóng đá tạo điểm nhấn lớn trong ngày. Tuyển nữ thi đấu tại Nagai, trong khi đội nam bước vào trận gặp Hàn Quốc tại Nagoya City Minato Soccer Field.

Ngoài bóng đá, cử tạ có Quàng Thị Tâm thi chung kết hạng 57 kg nữ lúc 13h30. Đây là một trong những nội dung Việt Nam có VĐV vào thẳng vòng tranh huy chương trong ngày.

Canoeing cũng có cơ hội đáng chú ý khi Hoàng Thị Hường, Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm và Đỗ Thị Thanh Thảo dự chung kết A kayak bốn nữ 500 m lúc 11h40. Ở kayak đôi nam 500 m, Huỳnh Cao Minh và Đỗ Minh Thuận thi bán kết lúc 10h, trước khi các lượt chung kết A và B diễn ra hơn một giờ sau đó.

Thể dục dụng cụ có Trịnh Hải Khang góp mặt ở chung kết nhảy chống nam lúc 15h. Trong khi đó, đội kiếm ba cạnh nữ gồm Trần Thị Thùy Trinh, Nguyễn Phương Kim và Nguyễn Thị Kiều Oanh bắt đầu từ vòng 1/8 gặp Philippines, với các vòng tứ kết, bán kết và chung kết đều được tổ chức trong cùng ngày.

Bắn súng tiếp tục là môn được chú ý khi Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh dự vòng loại súng ngắn hỗn hợp nam nữ lúc 9h45. Nếu giành quyền đi tiếp, hai xạ thủ sẽ tranh chung kết lúc 12h. Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang và Nguyễn Minh Quang cũng bước vào vòng loại 50 m súng trường ba tư thế nam.

Ở môn bơi, Nguyễn Thúy Hiền thi 50 m bướm nữ, Phạm Thanh Bảo dự 50 m ếch nam, Trần Hưng Nguyên tranh tài ở 200 m ngửa, còn Nguyễn Huy Hoàng cùng Trần Văn Nguyễn Quốc góp mặt ở 400 m tự do. Nguyễn Quang Thuấn và Dương Văn Hoàng Quy thi 200 m bướm nam. Các nội dung chung kết của bơi diễn ra từ 17h đến 18h17 giờ Nhật Bản.

Điền kinh cũng bước vào ngày thi đấu mới với Tạ Ngọc Tưởng ở vòng loại 400 m nam và Hoàng Thị Minh Hạnh ở 400 m nữ. Hoàng Thanh Giang tiếp tục tranh tài ở 7 môn phối hợp với ba phần thi nhảy xa, ném lao và 800 m.

Bên cạnh đó, Võ Thị Kim Ánh gặp đại diện Đài Loan (Trung Quốc) ở vòng loại boxing hạng 54 kg nữ. Cầu lông Việt Nam có Nguyễn Hải Đăng ở đơn nam, cùng các nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ bước vào vòng loại.

Với mật độ thi đấu dày và nhiều nội dung bước vào giai đoạn quyết định, ngày 25/9 có thể ảnh hưởng đáng kể tới thành tích chung của đoàn Việt Nam tại ASIAD 20. Lịch vẫn có thể thay đổi theo quyết định của ban tổ chức.