Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường chinh phục ASIAD 20

Toàn đoàn lên đường với quyết tâm cao nhất. Ảnh: Bùi Lượng

Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh dẫn đầu lực lượng lên đường sang Nhật Bản.

Trước giờ chuyến bay VN348 cất cánh, Lễ tiễn Đoàn Thể thao Việt Nam được tổ chức tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trong không khí trang trọng, ấm áp.

Giữ vững tinh thần, thi đấu vì màu cờ, sắc áo

Sau nhiều tháng tập luyện, tập huấn và chuẩn bị chuyên môn, thời điểm lên đường đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình tranh tài tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục. Những lời động viên, cái bắt tay và lời chúc trước giờ khởi hành tiếp thêm động lực để các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào những cuộc cạnh tranh được dự báo rất khốc liệt.

Phát biểu tại Lễ tiễn Đoàn, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt cảm ơn Vietnam Airlines và các cơ quan chức năng đã phối hợp, hỗ trợ Đoàn Thể thao Việt Nam trong quá trình chuẩn bị và lên đường tham dự ASIAD 20.

Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt căn dặn các thành viên Đoàn giữ gìn sức khỏe, nêu cao tinh thần đoàn kết, tuân thủ pháp luật của nước chủ nhà; đồng thời thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc.

Theo Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt, mỗi thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn là một sứ giả góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách, hòa bình và ổn định tới bạn bè quốc tế.

Cùng với lời chúc Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu thành công, hoàn thành nhiệm vụ tại ASIAD 20, lãnh đạo ngành thể thao cũng kỳ vọng các vận động viên phát huy bản lĩnh, ý chí và tinh thần vượt khó đã được hun đúc qua quá trình tập luyện dài ngày.

Đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, đại diện Vietnam Airlines khẳng định niềm tự hào khi tiếp tục được lựa chọn là Hãng hàng không chính thức đồng hành cùng Đoàn. Phó Giám đốc Chi nhánh Việt Nam - Vietnam Airlines Lê Chí Quân cho rằng mỗi chuyến bay không đơn thuần là hành trình vận chuyển mà còn là sự đồng hành với khát vọng và niềm tự hào dân tộc.

Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt (áo ghi ở giữa), Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cùng đội ngũ bác sĩ, các cán bộ đoàn dự ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng

Các đội tuyển trọng điểm lần lượt lên đường

Do lịch thi đấu của các môn khác nhau, các đội tuyển Việt Nam được bố trí sang Nhật Bản theo từng đợt, phù hợp với kế hoạch chuyên môn và quy định của Ban Tổ chức. Trong đêm 15-9 và ngày 16-9, cán bộ Đoàn cùng thành viên các đội tuyển karate, rowing, wushu, canoeing lần lượt lên đường.

Theo kế hoạch của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, đội tuyển bắn súng gồm 21 thành viên rời Việt Nam trong ngày 15-9 trên chuyến bay VN348. Ngày 16-9, lực lượng chính của đội tuyển karate gồm 10 thành viên lên đường cùng cán bộ Đoàn và một số đội tuyển khác; 4 thành viên karate có lịch trình riêng. Đến ngày 18-9, 25 thành viên đội tuyển cầu mây dự kiến tiếp tục hành trình tới Nhật Bản.

Bắn súng, karate và cầu mây là những đội tuyển nhận được nhiều kỳ vọng tại ASIAD 20 khi từng mang về tổng cộng 3 Huy chương vàng cho Thể thao Việt Nam tại ASIAD 19. Thành tích đó cũng tạo thêm động lực để các vận động viên tiếp tục phát huy thế mạnh, hướng tới những kết quả cao tại kỳ Đại hội lần này.

Mục tiêu giành từ 4 Huy chương vàng trở lên đặt ra yêu cầu cao đối với Đoàn Thể thao Việt Nam trong bối cảnh trình độ thể thao châu lục ngày càng cạnh tranh. Bên cạnh những môn thế mạnh, nhiều đội tuyển cũng được kỳ vọng tạo bất ngờ bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phong độ tốt nhất.

Từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trong đêm 15-9, hành trình ASIAD 20 của Đoàn Thể thao Việt Nam chính thức bắt đầu. Phía trước là những đối thủ hàng đầu châu lục, những cuộc tranh tài khắc nghiệt nhưng cũng là cơ hội để các vận động viên khẳng định bản lĩnh sau một quá trình dài khổ luyện.

Mang theo Quốc kỳ trên ngực áo, niềm tin của người hâm mộ và khát vọng vượt lên chính mình, Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào ASIAD 20 với quyết tâm biến những tháng ngày tập luyện thành thành tích, góp phần nâng cao vị thế thể thao Việt Nam trên đấu trường châu lục.