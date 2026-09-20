Đoàn thể thao Việt Nam có huy chương đầu tiên tại ASIAD 2026

Trong trận tranh huy chương đồng (HCĐ), Minh Tân và Gia Nghi thi đấu tự tin, duy trì sự chủ động trong những tình huống đôi công và xử lý bóng trên bàn teqball.

Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi giành HCĐ nội dung đôi nam nữ teqball.

Ở set thứ nhất, đôi VĐV Việt Nam chiến thắng với tỷ số 12-9 sau những màn giằng co quyết liệt. Sang set 2, đôi Việt Nam tiếp tục khởi đầu tốt hơn và dẫn 9-5 trước khi trận đấu bị tạm hoãn 15 phút để Dsouza Quimcy Joaquim của Ấn Độ điều trị chấn thương. Khi trận đấu trở lại, Minh Tân và Gia Nghi đã dễ dàng giành chiến thắng 12-6 ở set 2. Như vậy, cặp đôi của Việt Nam đã vượt qua Dsouza Quimcy Joaquim và Beg Mohamed Anas Imran với tỷ số 2-0, qua đó chính thức giành tấm HCĐ.

Chiến thắng này mang ý nghĩa đặc biệt khi giúp Việt Nam có tấm huy chương đầu tiên tại ASIAD 2026. Đây cũng là dấu mốc đáng chú ý của teqball Việt Nam tại đấu trường châu lục, trong lần đầu tiên môn thể thao này góp mặt tại ASIAD.

Ngoài tấm HCĐ của Minh Tân và Gia Nghi ở nội dung đôi nam nữ, đội tuyển teqball Việt Nam còn có cơ hội giành thêm 1 tấm HCĐ nữa khi 2 tuyển thủ Bá Trường Giang và Lê Anh Khoa sẽ đối đầu Iraq ở nội dung đôi nam.

Minh Tân và Gia Nghi nhận thưởng nóng sau khi giành HCĐ ASIAD 2026.

Teqball là môn thể thao kết hợp những yếu tố của bóng đá và bóng bàn, trong đó VĐV sử dụng các bộ phận cơ thể để đưa bóng qua lưới trên một chiếc bàn cong. Các nội dung thi đấu đòi hỏi khả năng kiểm soát bóng, phản xạ, kỹ thuật cá nhân cũng như sự phối hợp giữa các VĐV.