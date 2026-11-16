Đoàn Thể thao TP.HCM quyết tâm chinh phục Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Gần 2.000 thành viên sẵn sàng tranh tài

Ngày 16/11, tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (TP.HCM), Đoàn Thể thao TP.HCM tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Với lực lượng 1.997 thành viên, gồm 112 cán bộ đoàn, 432 HLV và 1.453 VĐV, thể thao Thành phố đặt quyết tâm đạt thành tích cao tại kỳ Đại hội năm nay.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Nam Nhân chia sẻ. Ảnh: Vĩnh Hy.

Báo cáo tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Nam Nhân cho biết, công tác chuẩn bị lực lượng được triển khai đồng bộ, chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn và tạo điều kiện tốt nhất cho các đội tuyển.

Cụ thể, công tác tập huấn trong nước được tổ chức ở 49 môn thể thao, với sự tham gia của 1.390 VĐV và 313 HLV.

Các đội tuyển chủ yếu tập luyện tại TP.HCM, Lâm Đồng và Đà Nẵng, đồng thời tham gia nhiều giải đấu cọ xát ở các địa phương nhằm kiểm tra phong độ, hoàn thiện chuyên môn và xây dựng đội hình tối ưu.

Các đại biểu, HLV, VĐV tham dự Lễ xuất quân. Ảnh: Vĩnh Hy.

Đáng chú ý, TP.HCM dự kiến áp dụng chế độ trợ cấp ưu đãi VĐV tài năng đối với những VĐV giành HCV tại Đại hội, với mức 5 triệu đồng/tháng trong chu kỳ 4 năm. Đây được xem là chính sách động viên, ghi nhận nỗ lực của các VĐV, đồng thời tạo thêm động lực để họ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp thể thao thành tích cao.

Quyết tâm chinh phục thành tích cao nhất

Phát biểu tại lễ xuất quân, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận những nỗ lực, hy sinh của các HLV, VĐV trong suốt quá trình tập luyện và chuẩn bị cho Đại hội. Đồng thời đề nghị ban lãnh đạo đoàn phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, chủ động phối hợp và chăm lo tốt cho các đội tuyển.

Đoàn Thể thao TP. HCM chuẩn bị kỹ lưỡng, hướng đến mục tiêu cạnh tranh ngôi đầu. Ảnh: Vĩnh Hy.

Đối với các HLV, cần chuẩn bị kỹ phương án chuyên môn, theo sát diễn biến thi đấu và trở thành điểm tựa tinh thần cho VĐV. Trong khi đó, mỗi VĐV cần bước vào cuộc tranh tài với quyết tâm cao nhất, tự tin vào quá trình chuẩn bị, thi đấu trung thực, cao thượng và tôn trọng đối thủ.

Lãnh đạo UBND TP.HCM cũng nhấn mạnh, mỗi thành viên của đoàn không chỉ đại diện cho thể thao Thành phố mà còn là những đại sứ mang hình ảnh TP.HCM văn minh, năng động và nghĩa tình đến với các địa phương. Vì vậy, tinh thần ứng xử đẹp, thái độ thi đấu chuyên nghiệp cần được đề cao bên cạnh mục tiêu thành tích.

Lễ xuất quân Đoàn Thể thao TP.HCM tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: Vĩnh Hy.

Thay mặt toàn đoàn, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận khẳng định các thành viên sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, nỗ lực vượt qua khó khăn và thi đấu bằng khả năng tốt nhất.

Đại diện VĐV, tuyển thủ thể dục dụng cụ Trần Thị Quỳnh Như bày tỏ niềm tự hào khi được tranh tài trên sân nhà, trước sự cổ vũ của người hâm mộ Thành phố. Cô khẳng định toàn đội sẽ tập trung cho từng nội dung, giữ vững tâm lý và kiên trì thi đấu đến cùng.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng, chuyên môn cùng quyết tâm của ban huấn luyện và các VĐV, Đoàn Thể thao TP.HCM hướng đến mục tiêu nằm trong nhóm hai đoàn dẫn đầu, đồng thời cạnh tranh vị trí cao nhất ở 17 môn, phân môn thế mạnh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.