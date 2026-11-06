Đoàn Thể thao tỉnh Lào Cai tranh tài ở 14 môn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Nghi thức chào cờ tại lễ xuất quân.

Đồng chí Nguyễn Thái Hòa – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo công tác chuẩn bị lực lượng của Đoàn Thể thao tỉnh tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Đoàn Thể thao tỉnh Lào Cai tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X gồm 170 thành viên, trong đó có 131 vận động viên, 25 huấn luyện viên, tham gia thi đấu ở 14 môn thể thao. Đoàn phấn đấu đạt từ 3 - 5 Huy chương Vàng, 4 - 6 Huy chương Bạc và ít nhất 8 Huy chương Đồng.

Các đại biểu tham dự lễ xuất quân.

Các vận động viên, huấn luyện viên tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X là dịp các vận động viên Lào Cai thể hiện tài năng, bản lĩnh và ý chí vươn lên; là cơ hội khẳng định kết quả đào tạo, huấn luyện và phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ xuất quân.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn toàn thể cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí, bản lĩnh và quyết tâm cao nhất; thi đấu tự tin, trung thực, cao thượng, nỗ lực hết mình, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra. Đồng chí đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm, bảo đảm tốt các điều kiện phục vụ Đoàn; kịp thời động viên, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các vận động viên yên tâm thi đấu.

Vận động viên Hoàng Thị Quỳnh Như (bộ môn Đá cầu) đại diện cho 131 vận động viên phát biểu và bày tỏ quyết tâm nỗ lực thi đấu cao nhất tại Đại hội.

Huấn luyện viên Nguyễn Cao Hùng (môn Cử tạ) đại diện các huấn luyện viên phát biểu và hứa quyết tâm, nỗ lực cao nhất tại Đại hội.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đoàn Thể thao tỉnh Lào Cai tham dự Đại hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn Thể thao tỉnh Lào Cai tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 sẽ diễn ra chính thức từ ngày 14/11/2026 đến ngày 12/12/2026; lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào ngày 21/11/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh.