Đoàn thể thao tỉnh Khánh Hòa nhận cờ xuất quân tham gia Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Đại hội đã được triểnkhai từ cơ sở đến cấp tỉnh, cơ bản bảo đảm mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao cờ xuất quân cho đoàn

Ông NguyễnLong Biên, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, TrưởngBTC Đại hội cho biết: “Tôi ghi nhận, biểu dương và chúcmừng những kết quả mà Ban Tổ chức, các đoàn thể thao, huấn luyện viên, trọngtài và vận động viên đã đạt được. Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉra một số khó khăn, hạn chế: điều kiện sân bãi, cơ sở vật chất và trang thiết bịở một số địa phương còn thiếu; nguồn lực và nhân lực chuyên môn chưa đồng đều;công tác tuyển chọn vận động viên có thành tích nổi bật từ cơ sở ở một số nơicòn hạn chế. Đây là những vấn đề cần được quan tâm khắc phục trong thời gian tới”.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao cờ cho các địa phương đạt thành tích xuất sắc tại đại hội

Đoàn thể thao tỉnh Khánh Hòa tham gia 23 môn thể thao, trong đó có 15 độithể thao các môn thuộc Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Thể thao tỉnh. Tổng số lựclượng tham gia gồm: lãnh đạo đoàn, 40 huấn luyện viên, 220 vận động viên; thamgia thi đấu hơn 130 nội dung thi đấu theo chương trình thi đấu của Đại hội.

Lãnh đạo Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến Sào Khánh Hòa trao bảng tượng trưng tặng áo cho Đoàn thể thao tỉnh

Theo chương trình của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, các độithể thao tỉnh Khánh Hòa sẽ tham gia thi đấu chủ yếu tại Thành phố Hồ Chí Minhvà một số địa phương lân cận, trong khoảng thời gian từ tháng 10 – 12/ 2026.

Đoàn thể thao tỉnh Khánh Hòa phấn đấu đạt thành tích xếp thứ hạng 20 toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ Xnăm 2026.