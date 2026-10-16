Đoàn Thể thao thành phố Đồng Nai xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn (thứ 3 từ phải qua) trao cờ xuất quân cho lãnh đạo Đoàn Thể thao thành phố Đồng Nai tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: Huy Anh

Dự lễ có các đồng chí: Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai; Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và đội ngũ huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) của Đoàn Thể thao thành phố.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn và các đại biểu tham dự lễ xuất quân. Ảnh: Huy Anh

Các đại biểu tham dự lễ xuất quân. Ảnh: Huy Anh

Những năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, sự phối hợp của các ngành, địa phương và nỗ lực của đội ngũ HLV, VĐV, thể thao Đồng Nai đã đạt nhiều thành tích nổi bật. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, Đoàn Thể thao Đồng Nai đã giành 32 huy chương vàng (HCV), 24 huy chương bạc (HCB) và 35 huy chương đồng (HCĐ), xếp hạng 6 toàn đoàn. Phong trào thể thao thành tích cao tiếp tục ghi dấu ấn trong những năm gần đây. Năm 2025, các đội tuyển thể thao của thành phố tham gia 167 giải đấu, giành tổng cộng 1.157 huy chương, gồm: 358 HCV, 345 HCB và 454 HCĐ.

Cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên Đoàn Thể thao thành phố Đồng Nai tham dự lễ xuất quân. Ảnh: Huy Anh

Trong 9 tháng năm 2026, các đội tuyển Đồng Nai tham gia 134 giải, giành 836 huy chương, trong đó có 74 huy chương tại các giải quốc tế và 712 huy chương tại các giải vô địch quốc gia. Nhiều đội tuyển tiếp tục đạt kết quả đáng chú ý. Đội tuyển xe đạp giành Áo xanh chung cuộc, Áo trắng chung cuộc và hạng Ba đồng đội tại Cuộc đua Xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026. Câu lạc bộ Bóng đá Trường Tươi Đồng Nai vô địch Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2025-2026, giành quyền thăng hạng V-League mùa giải 2026-2027. Đội tuyển bóng chuyền nam cũng đạt kết quả tích cực tại Giải Bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2026.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Khắc Vĩnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Huy Anh

Những kết quả trên là nền tảng để thể thao Đồng Nai bước vào Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với sự chuẩn bị nghiêm túc và quyết tâm cao. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành thể thao trong năm 2026, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố đã chủ động tham mưu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch, rà soát lực lượng, tổ chức huấn luyện, tập huấn, thi đấu cọ xát và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho đoàn tham dự đại hội.

Đoàn Thể thao thành phố Đồng Nai tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với tổng cộng 780 thành viên, gồm: 15 trưởng đoàn phụ trách các đoàn, môn thể thao; 143 HLV và 622 VĐV; tham gia tranh tài ở 40/48 môn thi đấu với 751/973 nội dung. Trên cơ sở đánh giá lực lượng, thành tích chuyên môn và khả năng cạnh tranh, đoàn đặt mục tiêu giành từ 30-32 HCV, 30-35 HCB, 40-45 HCĐ, với tổng cộng từ 100-112 huy chương. Đồng Nai phấn đấu nằm trong nhóm 10 đoàn thể thao dẫn đầu toàn quốc.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các đội tuyển của Đồng Nai cần chủ động xây dựng chiến thuật phù hợp, phát huy thế mạnh chuyên môn và chuẩn bị tốt về thể lực, kỹ thuật, tâm lý thi đấu. Đội ngũ HLV tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng hành và tạo động lực cho VĐV. Mỗi VĐV nêu cao tinh thần kỷ luật, ý chí vượt khó, bản lĩnh và quyết tâm thi đấu hết mình vì “màu cờ sắc áo”.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn phát biểu tại lễ xuất quân. Ảnh: Huy Anh

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn nhấn mạnh: Mục tiêu thành tích đặt ra của Đoàn Thể thao thành phố thể hiện sự quyết tâm và khát vọng vươn lên của thể thao Đồng Nai. Đồng chí đề nghị toàn đoàn thể thao phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, ý chí và trách nhiệm; mỗi HLV, VĐV nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân, thi đấu trung thực, cao thượng, bằng tài năng, quyết tâm và niềm tự hào của thành phố.

Vận động viên Vũ Đặng Nhật Nam thay mặt lực lượng vận động viên tuyên thệ tại lễ xuất quân. Ảnh: Huy Anh

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn cùng đại biểu, huấn luyện viên các đội tuyển chụp hình lưu niệm tại lễ xuất quân. Ảnh: Huy Anh

Với truyền thống nỗ lực vượt khó, sự chuẩn bị nghiêm túc và khát vọng chinh phục đỉnh cao, đồng chí Lê Trường Sơn bày tỏ sự tin tưởng Đoàn Thể thao sẽ thi đấu tự tin, bản lĩnh, đạt thành tích cao, góp phần nâng cao vị thế thể thao thành phố, đáp lại niềm tin và sự kỳ vọng của lãnh đạo cùng nhân dân Đồng Nai.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12-2026, với địa điểm chính tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng 3 địa phương: Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội dự kiến quy tụ hơn 12 ngàn cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên của 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành quân đội, công an. Các đoàn tranh tài tổng cộng 973 nội dung thi đấu của 48 môn thể thao. Trong đó, thành phố Đồng Nai vinh dự đăng cai tổ chức thi đấu 4 môn: kickboxing, đua thuyền (sailing), điền kinh (nội dung việt dã leo núi) và wushu.