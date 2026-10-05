Đoàn thể thao Thanh Hóa xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và các đại biểu thực hiện nghi thức trao cờ, động viên Đoàn thể thao Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đoàn thể thao Thanh Hóa dâng hoa, dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Hạc Thành.

Trước lễ xuất quân, Đoàn thể thao Thanh Hóa đã dâng hoa, dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành phút tưởng niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; đồng thời báo công với Bác về những thành tích tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, vận động viên ngành thể thao Thanh Hóa đã đạt được.

Trong những năm qua, Thanh Hóa luôn quan tâm áp dụng đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách trong lĩnh vực thể thao thành tích cao nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các huấn luyện viên, vận động viên tập luyện và thi đấu.

Nhờ đó, thể thao Thanh Hóa đã đạt nhiều thành quả đáng khích lệ. Giai đoạn 2021-2025, vận động viên Thanh Hóa đã tham gia 598 giải đấu trong nước và quốc tế, xuất sắc mang về 3.861 huy chương, trong đó có 1.164 huy chương vàng. Đáng chú ý, số lượng huy chương tăng đều qua từng năm. Tính đến hết tháng 9/2026, các vận động viên Thanh Hóa đã tham gia 124 giải đấu và giành 1.018 huy chương, trong đó có 333 huy chương vàng.

Quang cảnh lễ xuất quân.

Tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X được ngành thể thao Thanh Hóa xác định là một nhiệm vụ chính trị, chuyên môn quan trọng; là cơ hội để các vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh thể hiện bản lĩnh, ý chí, khát vọng và truyền thống thể thao xứ Thanh; qua đó góp phần khẳng định vị thế của Thanh Hóa trên bản đồ thể thao thành tích cao của cả nước.

Đoàn thể thao Thanh Hóa tham dự Đại hội với 483 thành viên, bao gồm 386 vận động viên cùng lực lượng huấn luyện viên và đội ngũ cán bộ, y bác sĩ. Đoàn đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 44 đến 47 huy chương vàng tại Đại hội.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự, Trưởng Đoàn thể thao Thanh Hóa dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X báo cáo công tác chuẩn bị cho Đại hội.

Để hoàn thành mục tiêu trên, thời gian qua các bộ môn đã chủ động rà soát lực lượng, tuyển chọn những vận động viên có thành tích và triển vọng, xây dựng chương trình huấn luyện phù hợp, tổ chức tập huấn, thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và chuẩn bị tốt nhất về thể lực, kỹ thuật, chiến thuật cũng như tâm lý cho vận động viên.

Trong suốt quá trình chuẩn bị, các huấn luyện viên, vận động viên đã nỗ lực không ngừng, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, miệt mài tập luyện, từng ngày hoàn thiện chuyên môn, với quyết tâm đạt thành tích tốt nhất tại Đại hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại Lễ xuất quân.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Đoàn thể thao Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh, các huấn luyện viên và toàn thể vận động viên trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, Đoàn Thể thao Thanh Hóa đã xác định mục tiêu giành từ 44 đến 47 huy chương vàng, giữ vị trí trong nhóm 7 đến nhóm 8 đoàn dẫn đầu. Đây là mục tiêu cao, đòi hỏi sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm của toàn đoàn.

Các huấn luyện viên, vận động viên tham dự lễ xuất quân.

Để đạt được mục tiêu đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các vận động viên phát huy cao nhất năng lực, sở trường; thi đấu tự tin, bản lĩnh, trung thực, quyết tâm và hết mình vì màu cờ, sắc áo quê hương; bình tĩnh, quyết tâm vượt qua chính mình trong từng nội dung thi đấu.

Đối với lãnh đạo Đoàn, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao và các huấn luyện viên, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, sâu sát, trách nhiệm; bảo đảm tốt nhất các điều kiện phục vụ tập luyện, thi đấu, ăn, nghỉ, y tế và an toàn cho vận động viên; kịp thời động viên, hỗ trợ và xử lý những vấn đề phát sinh.

Đối với toàn Đoàn, chấp hành nghiêm Điều lệ Đại hội và các quy định của Ban Tổ chức; giữ gìn đoàn kết, kỷ luật, tinh thần thể thao cao thượng và văn hóa ứng xử; xây dựng hình ảnh đẹp về con người Thanh Hóa.

Sau Đại hội, đồng chí đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì đánh giá thực chất kết quả đạt được; làm rõ những môn, nội dung có thế mạnh, những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và chất lượng lực lượng kế cận; trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh các giải pháp phát triển thể thao thành tích cao có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, phù hợp với điều kiện thực tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng bày tỏ tin tưởng với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và khát vọng cống hiến, Đoàn Thể thao Thanh Hóa sẽ thi đấu xuất sắc, hoàn thành mục tiêu đề ra và để lại những dấu ấn tốt đẹp về con người, văn hóa và quê hương Thanh Hóa.

Vận động viên điền kinh Quách Thị Lan phát biểu bày tỏ quyết tâm thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Tiếp thu phát biểu giao nhiệm vụ của lãnh đạo tỉnh, đại diện Đoàn Thể thao, huấn luyện viên, vận động viên đã bày tỏ quyết tâm nêu cao tinh thần, nỗ lực hết mình vì thành tích chung của thể thao tỉnh nhà.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa các nhà tài trợ.

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên đã trao cờ, chúc Đoàn thể thao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa tri ân các nhà tài trợ đồng hành cùng Đoàn thể thao Thanh Hóa tại Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu chụp ảnh với huấn luyện viên, vận động viên Đoàn thể thao Thanh Hóa tại lễ xuất quân.

Theo kế hoạch, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tổ chức từ ngày 14/11 đến 12/12/2026, với 48 môn thi đấu, quy tụ 36 đoàn thể thao, gần 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và hơn 2.000 trọng tài. Đại hội tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung, tổ chức tại 44 địa điểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh - địa phương đăng cai chính cùng một số địa điểm phối hợp tại TP Đồng Nai và tỉnh Đồng Tháp.