Theo đó, vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên gây ấn tượng khi trở lại thi đấu chuyên nghiệp với 1 huy chương vàng cá nhân nội dung bơi 100m ngửa nữ (phá kỷ lục Đại hội) và 1 huy chương vàng đồng đội ở nội dung bơi 4x100m hỗn hợp nam nữ (gồm 4 vận động viên: Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Thúy Hiền, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn). Ở nội dung bơi 4x100m hỗn hợp nam nữ, đoàn Quân đội cũng phá kỷ lục Đại hội và phá kỷ lục quốc gia.

Vận động viên Trần Hưng Nguyên thi đấu ấn tượng trên đường đua xanh.

Vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên thi đấu xuất sắc nội dung bơi 100m ngửa.

Bên cạnh đó, ở nội dung bơi 100m bướm nam, vận động viên Trần Hưng Nguyên giành huy chương vàng và vận động viên Nguyễn Quang Thuấn giành huy chương đồng.Vận động viên Võ Thị Bảo Ngọc giành huy chương đồng nội dung bơi 100m bướm nữ và vận động viên Lê Huỳnh Tú Uyên giành huy chương đồng bơi 1.500m tự do nữ.

Trao thưởng phá kỷ lục Đại hội đến vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên.

Trao thưởng phá kỷ lục Đại hội đến 4 vận động viên nội dung 4x100m hỗn hợp nam nữ.

Như vậy, chỉ sau 3 ngày thi đấu môn bơi, đoàn thể thao Quân đội đã khẳng định đẳng cấp với 9 huy chương vàng, phá nhiều kỷ lục quốc gia và kỷ lục Đại hội.