Đoàn thể thao Quân đội tiếp tục khẳng định đẳng cấp ở môn bơi
Tối 24-11, đoàn thể thao Quân đội tiếp tục thi đấu ấn tượng tại các lượt chung kết môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 với 3 tấm huy chương vàng.
Theo đó, vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên gây ấn tượng khi trở lại thi đấu chuyên nghiệp với 1 huy chương vàng cá nhân nội dung bơi 100m ngửa nữ (phá kỷ lục Đại hội) và 1 huy chương vàng đồng đội ở nội dung bơi 4x100m hỗn hợp nam nữ (gồm 4 vận động viên: Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Thúy Hiền, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn). Ở nội dung bơi 4x100m hỗn hợp nam nữ, đoàn Quân đội cũng phá kỷ lục Đại hội và phá kỷ lục quốc gia.
Bên cạnh đó, ở nội dung bơi 100m bướm nam, vận động viên Trần Hưng Nguyên giành huy chương vàng và vận động viên Nguyễn Quang Thuấn giành huy chương đồng.Vận động viên Võ Thị Bảo Ngọc giành huy chương đồng nội dung bơi 100m bướm nữ và vận động viên Lê Huỳnh Tú Uyên giành huy chương đồng bơi 1.500m tự do nữ.
Như vậy, chỉ sau 3 ngày thi đấu môn bơi, đoàn thể thao Quân đội đã khẳng định đẳng cấp với 9 huy chương vàng, phá nhiều kỷ lục quốc gia và kỷ lục Đại hội.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/doan-the-thao-quan-doi-tiep-tuc-khang-dinh-dang-cap-o-mon-boi-1066021