Đoàn thể thao Phú Thọ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Dự buổi lễ có các đồng chí: Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đông đảo huấn luyện viên, vận động viên.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga tặng hoa chúc mừng và động viên đoàn thể thao tỉnh.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14/11 đến ngày 12/12 tại TP.Hồ Chí Minh, quy tụ 36 đoàn thể thao, tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung. Tham dự đại hội, đoàn thể thao tỉnh có 216 thành viên, gồm cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, thi đấu ở 17 môn thể thao. Trong đó, tập trung ở những môn thế mạnh như: Điền kinh, Xe đạp, Karate, Vật, Pencak Silat, Bắn cung, Wushu, Đá cầu, Kéo co và Đẩy gậy. Đoàn đặt mục tiêu giành ít nhất 6 Huy chương Vàng.

Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương phát biểu động viên và giao nhiệm vụ cho đoàn thể thao Phú Thọ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở VHTTDL đã giao nhiệm vụ, động viên các thành viên trong đoàn phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí, bản lĩnh và quyết tâm thi đấu; nêu cao tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, chấp hành nghiêm kỷ luật, phấn đấu đạt thành tích cao nhất. Lãnh đạo sở cũng đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên trong quá trình tập luyện, chuẩn bị cho đại hội.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dâng hương kính cáo các Vua Hùng.

Đoàn thể thao tỉnh dâng hoa tại Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông".

Trước đó, đoàn đã tổ chức dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và dâng hoa tại Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”, thể hiện lòng thành kính, tri ân các bậc tiền nhân và Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, quyết tâm thi đấu trước khi bước vào tranh tài.

Đoàn thể thao Phú Thọ sẵn sàng bước vào Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc và quyết tâm cao, Đoàn thể thao tỉnh sẵn sàng bước vào Đại hội thể thao toàn quốc, phấn đấu đạt thành tích tốt nhất, góp phần khẳng định vị thế thể thao tỉnh nhà.