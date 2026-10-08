Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam sẵn sàng lên đường dự Asian Para Games 2026

Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt, tiễn Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam. (Ảnh: NGỌC LINH)

Asian Para Games năm 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24/10. Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam có 36 thành viên, tranh tài ở 5 môn gồm: Điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông và bóng bàn. Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp 14 thành viên thuộc hai đội tuyển Điền kinh và Cử tạ, trong đó có 2 huấn luyện viên, 1 người dẫn đường, 7 vận động viên Điền kinh và 4 vận động viên Cử tạ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Long ghi nhận quá trình tập luyện và sự nỗ lực của các vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ y tế, phục hồi chức năng cùng các phòng, ban của Trung tâm.

Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Long phát biểu. (Ảnh: NGỌC LINH)

Ông Nguyễn Ngọc Long nhấn mạnh: “Để có mặt tại Asian Para Games 2026, các vận động viên đã trải qua quá trình tập luyện với nhiều khó khăn, thử thách. Đối với các vận động viên người khuyết tật, thể thao không chỉ là sự cạnh tranh về thành tích, mà còn là hành trình vượt lên chính mình, chiến thắng những thử thách khắt khe của số phận. Mỗi giọt mồ hôi rơi trên sàn tập, từ lần nâng tạ đến từng bước chạy, là một lời khẳng định mạnh mẽ về ý chí Việt Nam. Không có rào cản nào có thể ngăn bước con người vươn tới đỉnh cao”.

Biểu dương sự tận tâm của đội ngũ huấn luyện viên, y tế, phục hồi chức năng và những người đã đồng hành, chăm lo cho hai đội tuyển, lãnh đạo Trung tâm đề nghị các thành viên hai đội tuyển thi đấu hết mình, phát huy tinh thần thượng võ và trách nhiệm, quyết tâm đạt thành tích cao. Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, các vận động viên cần chấp hành nghiêm quy định của Ban tổ chức, kỷ luật của Đoàn và sự chỉ đạo của Trưởng đoàn; tuyệt đối tuân thủ quy định về phòng, chống doping, thi đấu trung thực, cao thượng và giữ gìn hình ảnh thể thao Việt Nam.

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: NGỌC LINH)

Ông cũng lưu ý các tuyển thủ chủ động chăm sóc sức khỏe, giữ vững tâm lý thi đấu, tuân thủ hướng dẫn chuyên môn của huấn luyện viên và đội ngũ y tế. Sự đoàn kết, hỗ trợ giữa các thành viên hai đội tuyển và các môn trong Đoàn cũng được xác định là yếu tố quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ tại Đại hội.

Thay mặt các vận động viên, lực sĩ Lê Văn Công, Đội tuyển Cử tạ người khuyết tật Việt Nam bày tỏ: “Mỗi lần được khoác lên mình màu cờ sắc áo của Tổ quốc là một vinh dự lớn lao, nhưng cũng là một trách nhiệm rất nặng. Để có được ngày hôm nay, chúng tôi đã đi qua nhiều khó khăn, nhiều buổi tập đổ mồ hôi và cả những lúc tưởng chừng không vượt qua nổi. Nhưng chúng tôi không đi một mình. Phía sau mỗi vận động viên luôn có các huấn luyện viên tận tâm, đội ngũ y tế, phục hồi, dinh dưỡng và gia đình luôn dõi theo, sẻ chia”.

Lực sĩ Lê Văn Công, Đội tuyển Cử tạ người khuyết tật Việt Nam thay mặt các vận động viên phát biểu. (Ảnh: NGỌC LINH)

Theo lực sĩ quê Hà Tĩnh, từng giành nhiều thành tích quốc tế này, những kết quả đã đạt được là động lực nhưng cũng đã thuộc về quá khứ. Trước các đối thủ mạnh tại đấu trường châu lục, mỗi lần nâng tạ đều đòi hỏi sự tập trung, bản lĩnh và ý chí cao.

Lực sĩ Lê Văn Công khẳng định, các vận động viên sẽ chấp hành nghiêm kỷ luật, tuân thủ sự chỉ đạo của Trưởng đoàn, huấn luyện viên và các quy định về phòng, chống doping; thi đấu trung thực, fair-play, đoàn kết và hỗ trợ nhau, qua đó giữ gìn hình ảnh đẹp của thể thao người khuyết tật Việt Nam. “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình, thi đấu bằng tất cả sức lực và trí tuệ, phấn đấu đạt thành tích cao nhất, góp phần mang vinh quang về cho thể thao nước nhà”, lực sĩ Lê Văn Công nói.

Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa các vận động viên, huấn luyện viên của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Sau ASIAD 20, Công ty cổ phần Tập đoàn thể thao Động Lực tiếp tục đồng hành cùng Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 5, tài trợ trang phục thi đấu và tập luyện. Cùng với đó, một số doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân chung tay hỗ trợ, tiếp thêm động lực để các vận động viên tự tin tranh tài trên đấu trường quốc tế.

Theo kế hoạch, ngày 10/10, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản. Trong thời gian từ ngày 12 đến 16/10, các tuyển thủ thực hiện phân loại thương tật quốc tế, tham dự các cuộc họp chuyên môn, kỹ thuật của từng môn và tập luyện làm quen với điều kiện thi đấu tại địa phương.

Sau Lễ khai mạc ngày 18/10, các vận động viên Việt Nam sẽ bước vào tranh tài từ ngày 19 đến 23/10. Asian Para Games 2026 khép lại bằng Lễ bế mạc ngày 24/10.