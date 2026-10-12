Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam khắc phục khó khăn về di chuyển tại Asian Para Games 2026

Đội tuyển Điền kinh người khuyết tật Việt Nam đã có mặt tại Nhật Bản. (Ảnh: BTC)

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam do ông Nguyễn Trọng Hổ, Phó Cục trưởng Thể dục thể thao Việt Nam, làm Trưởng đoàn, khởi hành từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh trong đêm 10/10, tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026), diễn ra tại Aichi-Nagoya từ ngày 18 đến 24/10.

Đoàn Việt Nam có 36 thành viên, trong đó 21 vận động viên tranh tài ở 5 môn gồm điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông. Cụ thể, điền kinh và bơi có 7 vận động viên mỗi môn, cử tạ có 4 vận động viên, bóng bàn có 2 vận động viên và cầu lông có 1 vận động viên. Thành phần đoàn còn có vận động viên dẫn đường, huấn luyện viên, cán bộ quản lý và nhân viên y tế.

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam khởi hành từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: BTC)

Ông Trần Đức Thọ, Tổng Thư ký Ủy ban Paralympic Việt Nam cho biết, công tác đi lại là một trong những khó khăn đáng kể của đoàn tại Nhật Bản. Ban tổ chức bố trí các đội tuyển ở khách sạn riêng theo từng môn. Ngoại trừ đội tuyển bơi có khách sạn gần sân bay, các đội còn lại phải di chuyển khoảng 1 đến 1,5 giờ bằng ô-tô để về nơi lưu trú. Quãng đường từ trung tâm điều hành của đoàn đến địa điểm thi đấu các môn cũng mất hơn một giờ di chuyển.

Việc các đội tuyển lưu trú phân tán, khoảng cách di chuyển xa khiến công tác điều hành và bố trí lịch trình cần được tính toán kỹ lưỡng. Theo ông Trần Đức Thọ, đến nay, các đội đã ổn định chỗ ở, nghỉ ngơi sau hành trình di chuyển và chuẩn bị trở lại tập luyện từ ngày 13/10.

Trong những ngày tới, các tuyển thủ sẽ hoàn tất thủ tục phân loại thương tật quốc tế, tham dự các cuộc họp chuyên môn, kỹ thuật và tập luyện làm quen với điều kiện thi đấu. Đây là giai đoạn quan trọng để các đội tuyển điều chỉnh kế hoạch, duy trì thể trạng và hoàn thiện khâu chuẩn bị trước khi bước vào Đại hội.

Đội tuyển Điền kinh người khuyết tật Việt Nam đã có mặt tại Nhật Bản. (Ảnh: BTC)

Lực sĩ Lê Văn Công là một trong những gương mặt đáng chú ý của thể thao người khuyết tật Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Ở môn cử tạ, lực sĩ Lê Văn Công là một trong những gương mặt đáng chú ý của thể thao người khuyết tật Việt Nam. Nhà vô địch Paralympic Rio 2016 sẽ thi đấu hạng cân 49kg nam, nội dung anh từng đạt nhiều thành tích quốc tế nổi bật.

Asian Para Games 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24/10, dự kiến quy tụ khoảng 3.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn thể thao. Đại hội là dịp để thể thao người khuyết tật Việt Nam cạnh tranh thành tích ở đấu trường châu lục, tích lũy điểm số và kinh nghiệm và chuẩn bị lực lượng hướng tới Paralympic Los Angeles 2028.