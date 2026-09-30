Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam chốt 21 vận động viên dự Asian Para Games 2026

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam lên đường tham dự ASIAN Para Games 4. Ảnh tư liệu

Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam vừa ký quyết định thành lập Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 5) tại Nhật Bản.

Theo quyết định, đoàn Việt Nam gồm 36 thành viên, do ông Nguyễn Trọng Hổ, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, làm Trưởng đoàn. Lực lượng tham dự còn có 6 cán bộ đoàn, 1 bác sĩ, 6 huấn luyện viên, 1 vận động viên dẫn đường và 21 vận động viên.

Tại Asian Para Games 2026, các vận động viên Việt Nam tranh tài ở 5 môn, gồm điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông. Trong đó, điền kinh và bơi có lực lượng đông nhất với 7 vận động viên mỗi môn. Đội tuyển cử tạ góp mặt 4 vận động viên, bóng bàn có 2 vận động viên, trong khi cầu lông có 1 vận động viên.

Theo kế hoạch, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam dự kiến rời thành phố Hồ Chí Minh vào tối 10-10 để lên đường sang Aichi - Nagoya. Từ ngày 12 đến 16-10, đoàn sẽ thực hiện phân loại thương tật, tham dự các cuộc họp chuyên môn, kỹ thuật và tập luyện, làm quen với điều kiện thi đấu.

Lễ thượng cờ của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam dự kiến diễn ra chiều 16-10. Asian Para Games 2026 chính thức khai mạc ngày 18-10, trước khi các nội dung thi đấu bước vào giai đoạn tranh tài chính từ ngày 19 đến 23-10. Đại hội khép lại với lễ bế mạc ngày 24-10.

Asian Para Games lần thứ 5 quy tụ các vận động viên thể thao người khuyết tật hàng đầu châu Á, tranh tài tại Aichi - Nagoya. Đây là một trong những sự kiện thể thao lớn của châu lục dành cho các vận động viên người khuyết tật.

Với lực lượng 21 vận động viên ở 5 môn, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường sang Nhật Bản. Các vận động viên sẽ nỗ lực thi đấu, cạnh tranh thành tích và hướng tới những kết quả tốt tại đấu trường châu lục.