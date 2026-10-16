Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam bước vào tranh tài tại Asian Para Games 5

Vào 17h ngày 16/10 (giờ Nhật Bản), lễ thượng cờ Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 5) diễn ra tại Quảng trường Làng vận động viên ở TP Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản.

Lễ thượng cờ Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam. Ảnh: Hoài Thu.

Đây là nghi thức đánh dấu sự hiện diện chính thức của các đoàn thể thao đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, mở đầu hành trình tranh tài tại đại hội. Tại buổi lễ, ông Naoki Matsui, Phó Tổng Thư ký Ban Tổ chức Đại hội Thể thao châu Á Aichi-Nagoya 2026, bày tỏ mong muốn các vận động viên, huấn luyện viên và đại biểu có những trải nghiệm đáng nhớ, đồng thời tăng cường giao lưu, hiểu biết và tình hữu nghị giữa các quốc gia.

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự đại hội với 36 thành viên, trong đó có 21 vận động viên tranh tài ở 5 môn, gồm điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông. Đoàn do ông Nguyễn Trọng Hổ, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao, làm Trưởng đoàn.

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Asian Para Games 5 tại lễ thượng cờ. Ảnh: Hoài Thu.

Trước thời điểm diễn ra lễ thượng cờ, các vận động viên Việt Nam đã bước vào thi đấu ở hai môn bóng bàn và cầu lông. Tuy nhiên, trong ngày ra quân, các đại diện Việt Nam chưa giành được chiến thắng trước những đối thủ đến từ Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc.

Ở môn bóng bàn, nội dung đơn nam Class 8, vận động viên Phạm Minh Tuấn để thua tay vợt chủ nhà Abe Hayuma với tỷ số 0-3, lần lượt 6-11, 4-11 và 7-11. Tại nội dung đơn nữ Class 9, Nguyễn Thị Hoa Phương cũng thất bại 0-3 trước đối thủ người Ấn Độ Ravi Baby Sahana, với các tỷ số 6-11, 5-11 và 4-11.

Đội tuyển bóng bàn người khuyết tật Việt Nam và Đội tuyển cầu lông người khuyết tật Việt Nam đã bắt đầu thi đấu tại Asian Para Games 5. Ảnh: Hoài Thu.

Trong khi đó, ở môn cầu lông, nội dung đơn nam hạng thương tật SU5, Văn Anh Tuấn thua Kim Gi-yeon của Hàn Quốc với tỷ số 0-2, lần lượt 18-21 và 8-21. Văn Anh Tuấn từng phải cắt bỏ cánh tay trái do căn bệnh ung thư khi mới 12 tuổi, nhưng vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê và trở thành đại diện của cầu lông người khuyết tật Việt Nam tại đại hội lần này.

Theo lịch thi đấu, Phạm Minh Tuấn và Nguyễn Thị Hoa Phương sẽ tiếp tục tranh tài, gặp các đối thủ đến từ Kazakhstan trong lượt trận tiếp theo.

Asian Para Games 5 diễn ra tại Aichi-Nagoya từ ngày 18 đến 24/10. Đại hội là dịp để các vận động viên kiểm chứng năng lực chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đồng thời góp phần lan tỏa thông điệp về bình đẳng và hòa nhập thông qua thể thao.