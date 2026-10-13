Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Nhật Bản

Phó Cục trưởng Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam Nguyễn Trọng Hổ đến thăm, động viên đội tuyển bơi. (Ảnh: BTC)

Theo Tổng thư ký Ủy ban Paralympic Trần Đức Thọ, vận động viên cầu lông Văn Anh Tuấn đã có buổi tập đầu tiên cùng vận động viên của Nepal tại nhà thi đấu Gifu, thuộc thành phố Ichinomiya. Công tác bố trí địa điểm tập luyện được triển khai tại nhiều khu vực. Một số đội tập tại Mizuho, North Stadium và Training Recreation Park, gần sân thi đấu chính. Đội tuyển điền kinh tập luyện tại Mihama Sports Park Stadium, cách nơi ở của đội khoảng 40km.

Môn bơi cũng đã tổ chức buổi tập đầu tiên. Các vận động viên tập làm quen với địa điểm, duy trì thể lực và rà soát kỹ thuật trước khi bước vào tranh tài. Những buổi tập đầu tiên có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp các đội tuyển thích nghi với điều kiện tại Nhật Bản, điều chỉnh kế hoạch chuyên môn và ổn định trạng thái thi đấu. Lê Tiến Đạt là một trong những gương mặt đáng chú ý. Vận động viên này từng giành Huy chương Vàng tại Asian Para Games 4 ở Hàng Châu (Trung Quốc), nội dung 100m ếch nam hạng thương tật SB5. Việc duy trì phong độ và cải thiện thành tích sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu của đội tuyển bơi tại kỳ đại hội năm nay.

Môn điền kinh tập tại sân vận động trung tâm. (Ảnh: BTC)

Theo lịch thi đấu ở môn cử tạ, những lực sĩ giàu kinh nghiệm như Lê Văn Công, Đặng Thị Linh Phượng, Châu Hoàng Tuyết Loan và Nguyễn Bình An tiếp tục nhận được sự kỳ vọng. Các vận động viên sẽ tranh tài ở những hạng cân phù hợp, hướng tới mục tiêu cạnh tranh huy chương sau quá trình tập huấn và chuẩn bị chuyên môn.

Lực sĩ Lê Văn Công thi đấu ngày 19/10, tức ngày đầu tiên tranh tài sau lễ khai mạc. Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế, anh được kỳ vọng phát huy bản lĩnh ở hạng cân dưới 49kg. Tuy nhiên, sự cạnh tranh từ các đối thủ mạnh trong khu vực và châu lục đặt ra yêu cầu cao về thể trạng, kỹ thuật và khả năng đạt mức tạ tốt nhất trong ngày thi đấu.

Văn Anh Tuấn môn cầu lông có buổi tập đầu tiên với vận động viên Nepal tại nhà thi đấu Gifu. (Ảnh: BTC)

Trong khi đó, ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Hải được kỳ vọng khai thác thế mạnh ở nội dung ném lao hạng thương tật F57. Các tuyển thủ ở những môn thi đấu khác cũng đang tranh thủ thời gian tập luyện, làm quen điều kiện sân bãi và hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng.

Cũng trong sáng 13/10, tại Nagoya, Phó Cục trưởng Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam Nguyễn Trọng Hổ đã đến thăm, động viên đội tuyển bơi và cử tạ. Tại buổi gặp mặt, ông thăm hỏi tình hình sức khỏe, điều kiện sinh hoạt, tập luyện và công tác chuẩn bị của các vận động viên, huấn luyện viên. Trưởng đoàn đặc biệt lưu ý việc bảo đảm thể lực, dinh dưỡng, nghỉ ngơi và trạng thái tâm lý của các tuyển thủ trong những ngày đầu có mặt tại Nhật Bản.

Môn bơi tập buổi đầu tiên. (Ảnh: BTC)

Phó Cục trưởng đề nghị các vận động viên phát huy kết quả tập huấn, giữ sự tập trung, tự tin và quyết tâm trong từng nội dung tranh tài. Ban huấn luyện tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe, điều chỉnh cường độ tập luyện phù hợp để các tuyển thủ đạt trạng thái tốt nhất khi thi đấu. Asian Para Games 5 là đấu trường thể thao khuyết tật lớn nhất châu Á. Bên cạnh ý nghĩa nhân văn là sự hòa nhập, thi đấu, cống hiến của các vận động viên còn có ý nghĩa là các cuộc tranh tài, vượt qua giới hạn bản thân của người khuyết tật.

Ông Nguyễn Trọng Hổ nhấn mạnh: "Mỗi vận động viên tham dự đại hội đều trải qua quá trình tập luyện và phấn đấu để có mặt tại đấu trường châu lục. Vì thế, các vận động viên cần nỗ lực thi đấu để đạt được thành tích cao nhất tại Đại hội. Tôi mong các tuyển thủ giữ vững niềm tin, phát huy năng lực, bản lĩnh và tinh thần thi đấu, qua đó lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam giàu nghị lực, ý chí vươn lên".

Trưởng đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam Nguyễn Trọng Hổ thăm động viên đội tuyển cử tạ. (Ảnh: BTC)

Theo kế hoạch, lễ khai mạc Asian Para Games 5 diễn ra ngày 18/10 tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản. Các cuộc tranh tài được tổ chức từ ngày 19 đến 23/10 và lễ bế mạc diễn ra ngày 24/10. Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự đại hội gồm 36 thành viên, trong đó có 21 vận động viên tranh tài ở 5 môn: điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông và bóng bàn. Ba đội tuyển điền kinh, bơi và cử tạ đã tập huấn từ tháng 4, hướng tới mục tiêu đạt thành tích tốt tại đấu trường châu lục.

Phó Cục trưởng mong các vận động viên phát huy kết quả tập huấn, giữ sự tập trung, tự tin và quyết tâm trong từng nội dung tranh tài. (Ảnh: BTC)

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, công tác tổ chức và phối hợp Ban tổ chức cũng được triển khai nhằm bảo đảm lịch tập luyện, thi đấu và di chuyển của đoàn. Theo thông tin về kế hoạch lễ thượng cờ, buổi lễ dự tính diễn ra lúc 15 giờ ngày 16/10 theo giờ Việt Nam tại Quảng trường Làng vận động viên ở tỉnh Aichi, thành phố Nagoya. Mỗi đoàn thể thao quốc gia được cử tối đa 14 thành viên chính thức tham dự trực tiếp tại khu vực lễ đài.

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam do Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hổ dẫn đầu, cùng các cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên tiêu biểu không trùng lịch phân loại thương tật hoặc tập luyện sẽ dự lễ thượng cờ. Các thành viên còn lại sẽ cổ vũ tại khu vực được bố trí hoặc tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyên môn. Nhóm cán bộ tiền trạm của Việt Nam đã phối hợp APC rà soát sơ đồ di chuyển và thủ tục lễ nghi.

Những buổi tập đầu tiên tại Nhật Bản đánh dấu giai đoạn hoàn thiện khâu chuẩn bị trước khi các vận động viên bước vào tranh tài. Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam hướng tới đại hội với quyết tâm phát huy năng lực, thi đấu hết mình và đạt kết quả cao nhất trong từng nội dung.