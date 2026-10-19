Đoàn Thể thao Lạng Sơn xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Các đại biểu dự buổi lễ

Dự buổi lễ có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Các vận động viên dự buổi lễ

Đoàn thể thao tỉnh Lạng Sơn tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 với 92 thành viên, trong đó có gần 70 vận động viên (VĐV) tranh tài ở 10 môn thể thao gồm: Wushu, Karate, Taekwondo, Kickboxing, Muay, Jujitsu, Kéo co, Đẩy gậy, Điền kinh, Cử tạ.

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Đại diện vận động viên phát biểu tại buổi lễ

Đại diện huấn luyện viên phát biểu tại buổi lễ

Để chuẩn bị cho đại hội, thời gian qua, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh đã xây dựng kế hoạch các đoàn VĐV tham gia thi đấu các giải cấp quốc gia; tạo điều kiện cho các VĐV tập huấn dài hạn và ngắn hạn tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao một số tỉnh, thành nhằm nâng cao chất lượng tập luyện.

Các vận động viên dự buổi lễ

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ xuất quân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Trong những năm qua, tỉnh luôn quan tâm chăm lo phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao. Tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần này là cơ hội để các VĐV của tỉnh thể hiện năng lực, bản lĩnh và khát vọng vươn lên; đồng thời học hỏi kinh nghiệm, từ đó xác định hướng phát triển phù hợp trong thời gian tới.

Để đạt kết quả tốt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, đồng chí đề nghị các VĐV phát huy tinh thần tự tin, ý chí quyết tâm, thi đấu hết mình, tuân thủ điều lệ, luật thi đấu với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, phấn đấu đạt thành tích cao nhất; đội ngũ huấn luyện viên cần nêu cao trách nhiệm, chủ động điều chỉnh chiến thuật, thể lực và tâm lý, kịp thời động viên VĐV phát huy tốt nhất năng lực trong từng nội dung thi đấu.

Đồng chí lưu ý: Các đồng chí phụ trách đoàn thể thao và Sở VTTT&DL cần tổ chức, quản lý đoàn chặt chẽ, bảo đảm các điều kiện phục vụ thi đấu, chăm sóc sức khỏe, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách để các thành viên yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Sau đại hội, cần đánh giá thực chất kết quả, rút kinh nghiệm, đề xuất giải pháp phát triển thể thao thành tích cao phù hợp với điều kiện, thế mạnh của tỉnh.

Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tích cực thông tin, cổ vũ, lan tỏa nỗ lực và thành tích của đoàn thể thao Lạng Sơn; góp phần khơi dậy niềm tự hào, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong Nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà Đoàn Thể thao Lạng Sơn tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng quà cho đoàn thể thao Lạng Sơn.