Đoàn thể thao Lạng Sơn giành 3 huy chương đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc
Theo thông tin từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, tại Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn thể thao Lạng Sơn vừa hoàn thành nội dung thi đấu môn Muay – môn thi đấu đầu tiên của đoàn tại đại hội, với thành tích 3 huy chương đồng.
Tham gia thi đấu môn Muay, đoàn Lạng Sơn có 7 vận động viên (VĐV) tranh tài ở các nội dung Mai Muay (biểu diễn đôi) và đối kháng ở các hạng cân.
Trong thời gian thi đấu từ ngày 20 - 29/10, các VĐV của đoàn đã nỗ lực thể hiện khả năng chuyên môn, bản lĩnh và tinh thần thi đấu quyết tâm, qua đó giành được 3 huy chương đồng.
Các VĐV đạt huy chương gồm: Nông Thị Kiều Trinh (hạng cân 63,5 kg), Lã Thị Huyền My (hạng cân 60 kg) và Hứa Thị Kim Thu (hạng cân 48 kg).
Đây là những tấm huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Lạng Sơn tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ X năm 2026. Tiếp nối kết quả này, các VĐV Lạng Sơn sẽ tiếp tục tranh tài ở các môn thi đấu tiếp theo, trong đó môn Karate là môn thi đấu kế tiếp của đoàn.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/doan-the-thao-lang-son-gianhnhung-huy-chuong-dau-tien-tai-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-5107562.html