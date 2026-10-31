Đoàn thể thao Lạng Sơn giành 3 huy chương đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc

VĐV Nông Thị Kiều Trinh (áo đỏ bục 3) nhận huy chương đồng nội dung đối kháng hạng cân 63,5kg

Tham gia thi đấu môn Muay, đoàn Lạng Sơn có 7 vận động viên (VĐV) tranh tài ở các nội dung Mai Muay (biểu diễn đôi) và đối kháng ở các hạng cân.

Trong thời gian thi đấu từ ngày 20 - 29/10, các VĐV của đoàn đã nỗ lực thể hiện khả năng chuyên môn, bản lĩnh và tinh thần thi đấu quyết tâm, qua đó giành được 3 huy chương đồng.

VĐV Lã Thị Huyền My (áo đỏ, phía trong bục 3) nhận huy chương đồng nội dung đối kháng hạng cân 60kg

Các VĐV đạt huy chương gồm: Nông Thị Kiều Trinh (hạng cân 63,5 kg), Lã Thị Huyền My (hạng cân 60 kg) và Hứa Thị Kim Thu (hạng cân 48 kg).

VĐV Hứa Thị Kim Thu (áo đỏ bục 3) nhận huy chương đồng hạng cân 48 kg

Đây là những tấm huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Lạng Sơn tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ X năm 2026. Tiếp nối kết quả này, các VĐV Lạng Sơn sẽ tiếp tục tranh tài ở các môn thi đấu tiếp theo, trong đó môn Karate là môn thi đấu kế tiếp của đoàn.