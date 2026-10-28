Đoàn Thể thao Huế phấn đấu giành 6 - 8 Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Đoàn Thể thao Huế thể hiện quyết tâm trong Lễ xuất quân tham dự Đại hội TT toàn quốc lần thứ X.

Dự động viên Đoàn thể thao tại lễ xuất quân có đồng chí Lê Minh Nhân, TUV, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Duy Cường, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Huế.

Đoàn Thể thao Huế tham dự Đại hội Thể thao (TT) toàn quốc lần thứ X với lực lượng hơn 200 người, trong đó có hơn 170 vận động viên, cùng lãnh đạo đội của 14 bộ môn và các thành viên ban huấn luyện, trưởng, phó đoàn. Với các môn thế mạnh như karate, vật, đá cầu, taekwondo, bắn cung…, đoàn phấn đấu giành từ 40 huy chương trở lên, trong đó có 6 - 8 Huy chương Vàng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Lê Minh Nhân, TUV, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu toàn đoàn phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững niềm tin và quyết tâm thi đấu, nỗ lực đạt thành tích cao nhất. Mỗi vận động viên cần thi đấu hết mình vì thành tích của bộ môn và màu cờ sắc áo quê hương; đồng thời chấp hành nghiêm các quy định thi đấu, đề cao tinh thần thể thao trung thực, cao thượng. Ngành cũng yêu cầu tăng cường công tác thông tin, truyền thông và kết nối cộng đồng người Huế tại TP. Hồ Chí Minh, tạo nguồn cổ vũ động viên tinh thần cho các vận động viên trong quá trình thi đấu.

Đại hội TT toàn quốc lần thứ X dự kiến diễn ra từ ngày 30/10 đến hết ngày 13/12.