Đoàn thể thao Hải Phòng quyết tâm giành nhiều huy chương

Tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần này, đoàn vận động viên thể thao Hải Phòng có 475 vận động viên cùng 103 cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia, dự kiến tham gia 45 môn, phân môn với 402 nội dung.

Thành phố đặt mục tiêu từ 170 huy chương trở lên, trong đó dự kiến 50 - 55 HCV, 54 - 58 HCB và 71 HCĐ, phấn đấu xếp trong nhóm 5 đoàn dẫn đầu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại Lễ xuất quân

Phát biểu tại Lễ xuất quân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Hùng đề nghị toàn đoàn nỗ lực vượt các chỉ tiêu này cả về tổng số và chất lượng huy chương, ưu tiên cao nhất cho HCV, phấn đấu tăng HCB và HCĐ; tận dụng từng cơ hội để nâng thứ hạng của đoàn.

Mỗi vận động viên hãy phấn đấu đạt thành tích tốt nhất của bản thân, tiến bộ qua từng vòng đấu; ở những nội dung có điều kiện, quyết tâm chinh phục kỷ lục Đại hội, kỷ lục quốc gia. Các vận động viên trẻ hãy tự tin thể hiện năng lực, coi đây là cơ hội trưởng thành và khẳng định mình.

Tiết mục nghệ thuật tại chương trình

Để đạt mục tiêu đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các tập thể, cá nhân liên quan chuẩn bị kỹ chuyên môn và phát huy bản lĩnh thi đấu; giữ vững kỷ luật, thi đấu trung thực và bảo đảm an toàn; mỗi gia đình và địa phương hãy thực sự là hậu phương vững chắc cho các vận động viên khi lên đường thi đấu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan truyền thông phải đồng hành từ trước giờ xuất phát đến sau cuộc đấu cuối cùng, để mỗi vận động viên bước vào thi đấu với niềm tin rằng phía sau mình có gia đình, quê hương và thành phố luôn đồng hành.

Lễ xuất quân của đoàn vận động thể thao Hải Phòng

Phó Chủ tịch giao Sở VHTTDL ngay sau Đại hội đánh giá kết quả từng môn, tổng hợp các thành tích cá nhân tốt nhất, kỷ lục và gương mặt triển vọng; đề xuất kế hoạch đào tạo, đầu tư trọng điểm, bổ sung lực lượng cho thành phố và các đội tuyển quốc gia.

Đại diện các vận động viên tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, vận động viên Nguyễn Thị Hương bày tỏ lòng biết ơn đối với lãnh đạo các cấp, các ngành thành phố; hứa sẽ chấp hành nghiêm kỷ luật của đoàn, tuân thủ điều lệ thi đấu, thi đấu trung thực, cao thượng và đoàn kết.

Vận động viên Nguyễn Thị Hương phát biểu tại sự kiện

Mỗi vận động viên sẽ biến sự quan tâm, kỳ vọng của lãnh đạo và nhân dân thành phố thành động lực; giữ vững ý chí, tập trung cao độ, vượt qua mọi khó khăn, không lùi bước trước thử thách, không chủ quan trước thuận lợi và quyết tâm thi đấu với tinh thần cao nhất trong từng nội dung, từng trận đấu.

Để từ đó, mỗi vận động viên đặt quyết tâm chinh phục thành tích tốt nhất, đóng góp vào thành công chung của đoàn và lan tỏa hình ảnh con người Hải Phòng mạnh mẽ, đoàn kết, khát vọng vươn lên.

Đại diện cho đội ngũ huấn luyện viên, ông Đào Trọng Kiên, huấn luyện viên môn bắn cung cho rằng, Đại hội Thể thao toàn quốc là đấu trường đỉnh cao của quốc gia, nơi từng tấm huy chương là kết quả của cả một quá trình bền bỉ chuẩn bị, tổ chức, quản lý và huấn luyện.

Trước sự tiến bộ mạnh mẽ về thành tích thể thao của các địa phương, cuộc cạnh tranh tại Đại hội lần thứ X năm 2026 sẽ quyết liệt hơn, đòi hỏi vận động viên phải có ý chí cao hơn, kỷ luật nghiêm hơn và khát vọng chiến thắng mạnh mẽ hơn. Đây là dịp để đoàn Thể thao Hải Phòng khẳng định vị thế, bản lĩnh và sự phát triển bền vững của thể thao thành tích cao thành phố trong giai đoạn mới.

Toàn đoàn quyết tâm giành nhiều huy chương về cho thành phố

Toàn đoàn sẽ đoàn kết một lòng, chủ động đổi mới phương pháp, bám sát từng giáo án, từng chỉ tiêu chuyên môn; quản lý chặt chẽ, huấn luyện khoa học và chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng trận đấu.

Đồng thời, cùng các vận động viên rèn ý chí, giữ vững kỷ luật, thì đấu trung thực, cao thượng, tự tin và kiên cường; không lùi bước trước khó khăn, không chủ quan trước thuận lợi, quyết tâm chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì niềm tự hào của thành phố Cảng.

Mỗi huấn luyện viên sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm với vận động viên, dám nghĩ, dám làm và nỗ lực đến phút cuối cùng để hoàn thành cao nhất chỉ tiêu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành một trong những trung tâm thể thao mạnh của cả nước.