Đoàn thể thao Hải Phòng đặt mục tiêu vào top 5 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Hải Phòng

Tiết mục trống hội chào mừng tại Lễ xuất quân.

Tại Đại hội lần này, Đoàn Thể thao Hải Phòng ra quân với 475 vận động viên cùng 103 cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia; thi đấu 45 môn, phân môn ở 402 nội dung.

Đoàn phấn đấu giành từ 170 huy chương trở lên, trong đó có 50 - 55 huy chương vàng, 54 - 58 huy chương bạc và 71 huy chương đồng hướng tới vị trí trong nhóm 5 đoàn thể thao dẫn đầu Đại hội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại lễ xuất quân.

​Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Hùng biểu dương tinh thần rèn luyện của các vận động viên, sự tận tụy của lực lượng huấn luyện viên và trân trọng cảm ơn sự đồng hành của gia đình các vận động viên.

Ông chỉ đạo toàn đoàn tập trung 5 nhiệm vụ then chốt: rà soát kỹ chuyên môn, điều chỉnh chiến thuật linh hoạt; giữ vững kỷ luật, thi đấu trung thực, bảo đảm an toàn sức khỏe và nói không với doping; phối hợp với các địa phương chăm lo hậu phương vững chắc; đẩy mạnh truyền thông lan tỏa tinh thần thi đấu; cùng việc đánh giá kết quả ngay sau Đại hội để kịp thời quy hoạch, bồi dưỡng tài năng tương lai.

Đoàn thể thao Hải Phòng phấn đấu giành từ 170 huy chương trở lên tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 14/11 - 12/12/2026, với 48 môn thi đấu.

​Trước lễ xuất quân, các đại biểu Đoàn thể thao Hải Phòng dâng hương tại Tượng đài Nữ tướng Lê Chân, người có công khai phá, xây dựng vùng đất An Biên xưa, đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của thành phố Hải Phòng ngày nay.

Đoàn thể thao Hải Phòng dâng hương tại Tượng đài Nữ tướng Lê Chân trước Lễ xuất quân dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.