Đoàn Thể thao Hà Nội dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với 1.243 huấn luyện viên, vận động viên

Đoàn Thể thao Hà Nội đặt mục tiêu chinh phục ngôi Nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026. Ảnh: Đăng Huy

Theo quyết định, đoàn Thể thao Hà Nội có tổng số 1.286 thành viên, gồm 43 cán bộ đoàn, 4 chuyên gia, 259 huấn luyện viên và 980 vận động viên. Trong đó, lực lượng huấn luyện viên, vận động viên sẽ tham gia thi đấu ở 47 môn thể thao tại Đại hội.

Đoàn Thể thao Hà Nội tham dự 47 môn thể thao, trong đó có các môn thế mạnh như: Bắn cung, bắn súng, bi sắt, cầu mây, bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng đá Futsal, Muay, Golf, Boxing, cờ, cử tạ, kiếm quốc tế….Tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X – 2026, Đoàn Thể thao Hà Nội đặt mục tiêu chinh phục ngôi Nhất toàn đoàn.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 1-11 đến hết ngày 13-12-2026. Thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm đăng cai chính; các môn thi đấu còn được tổ chức tại thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, thành phố Đồng Nai và tỉnh Đồng Tháp. Thời gian, địa điểm cụ thể của từng môn thực hiện theo điều lệ của ban tổ chức.

Để chuẩn bị cho Đại hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội giao Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội xây dựng dự toán kinh phí cụ thể cho từng môn thi đấu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; chịu trách nhiệm về tính chính xác của danh sách thành viên tham dự, đồng thời bảo đảm công tác tổ chức đoàn an toàn, thiết thực, hiệu quả và đúng mục đích.

Việc thành lập đoàn Thể thao Hà Nội tham dự Đại hội là bước chuẩn bị quan trọng để các huấn luyện viên, vận động viên Thủ đô bước vào tranh tài tại sự kiện thể thao lớn nhất cả nước trong năm 2026. Đây cũng là dịp đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên, tạo điều kiện để các địa phương kiểm chứng lực lượng và trình độ chuyên môn ở nhiều môn thể thao.

Với lực lượng tham dự đông đảo, tranh tài ở 47 môn thể thao, đoàn Thể thao Hà Nội hướng tới phát huy thế mạnh, khẳng định chất lượng đào tạo và vị thế của thể thao Thủ đô tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.