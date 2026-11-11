Đoàn Thể thao Cao Bằng quyết tâm giành 8 huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Dự buổi lễ có các đồng chí: Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cao Bằng lần thứ X năm 2026; Tô Vũ Ninh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các huấn luyện viên, vận động viên.

Đoàn Thể thao Cao Bằng tham dự Đại hội với 38 thành viên, gồm 1 trưởng đoàn, 2 phó trưởng đoàn, 3 thành viên, 7 huấn luyện viên và 25 vận động viên. Đoàn tranh tài ở 5 môn: điền kinh, jujitsu, pencak silat, khiêu vũ thể thao và võ thuật tổng hợp.

Để chuẩn bị cho Đại hội, các đội tuyển đã tuyển chọn những vận động viên xuất sắc, có thành tích tốt tại các giải thể thao quốc gia và quốc tế. Công tác huấn luyện, tập huấn được triển khai qua 2 giai đoạn: tập huấn tại tỉnh Cao Bằng và tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia cùng các trung tâm thể thao phát triển trên cả nước. Các môn tham dự đều là những môn thế mạnh của tỉnh, trong đó vận động viên Phụng Mùi Nhình, môn jujitsu, được kỳ vọng giành thành tích cao tại Đại hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cao Bằng lần thứ X năm 2026 phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên trong phát triển thể thao thành tích cao.

Đồng chí nhấn mạnh, những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất và nguồn lực đầu tư, tỉnh luôn quan tâm công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên, từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn. Đồng thời đề nghị toàn đoàn phát huy tinh thần đoàn kết, tự tin, thi đấu trung thực, cao thượng, nỗ lực đạt thành tích cao nhất; chấp hành nghiêm các quy định của Ban tổ chức, giữ gìn hình ảnh và bản sắc con người Cao Bằng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần bảo đảm các điều kiện để đoàn tham dự Đại hội an toàn, thuận lợi; sau Đại hội đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, tiếp tục nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao của tỉnh.

Tại buổi lễ, đồng chí Hà Nhật Lệ trao cờ xuất quân và tặng hoa động viên Đoàn Thể thao tỉnh Cao Bằng trước khi lên đường tham dự Đại hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ trao cờ xuất quân cho Đoàn Thể thao tỉnh Cao Bằng.

Giai đoạn 2020 - 2025, các vận động viên Cao Bằng giành 1.156 huy chương các loại; có 175 lượt vận động viên đạt đẳng cấp quốc gia, trong đó 55 kiện tướng, 63 vận động viên cấp I và 57 vận động viên cấp II; 12 lượt vận động viên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ quốc gia. Riêng năm 2025, thể thao thành tích cao của tỉnh giành 180 huy chương, gồm 49 huy chương vàng, 95 huy chương bạc và 36 huy chương đồng.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, Đoàn Thể thao Cao Bằng giành 9 huy chương các loại, gồm 1 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Phát huy kết quả đạt được, tại kỳ Đại hội lần này, đoàn đặt mục tiêu giành 8 huy chương, trong đó phấn đấu đạt 1 huy chương vàng; phấn đấu có vận động viên đạt đẳng cấp quốc gia và xếp thứ 8 trong nhóm 12 tỉnh miền núi.

Lãnh đạo tỉnh động viên đội tuyển trong không khí sôi nổi.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần đoàn kết và quyết tâm thi đấu, các huấn luyện viên, vận động viên Cao Bằng đang hướng tới Đại hội với khí thế mới, nỗ lực đạt thành tích cao nhất, góp phần khẳng định vị thế thể thao tỉnh nhà.