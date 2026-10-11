Đoàn Thanh niên xã Vạn Ninh tổ chức Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2026), ngày 11-10, Đoàn Thanh niên - Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Vạn Ninh tổ chức Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, với hơn 400 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã tham gia.

Quang cảnh lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đình Phú Cang.

Ngày hội diễn ra với các hoạt động như: Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và dâng hương tại di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đình Phú Cang; tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho đoàn viên, hội viên là con, em ngư dân; trao 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thăm và tặng quà 5 gia đình chính sách (trị giá 500.000 đồng/phần); tổ chức Liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm hoạt động tốt với 12 đội tham dự; phối hợp tổ chức tuyên truyền biển, đảo và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định cho hơn 90 đoàn viên, thanh niên...

Ban tổ chức tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho đoàn viên, thanh niên.

Ban tổ chức trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua ngày hội nhằm giáo dục, nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tình yêu biển, đảo quê hương trong đoàn viên, thanh niên; giáo dục ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập và lao động, lập thân, lập nghiệp xây dựng quê hương, đất nước; nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng trong đoàn viên, thanh niên...