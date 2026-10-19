Đoàn Thanh niên VKSND tối cao: Tuyên truyền pháp luật về an toàn trên không gian mạng

Tham dự chương trình về phía Đoàn Thanh niên VKSND tối cao có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên VKSND tối cao; các đồng chí Phó Bí thư: Vy Quốc Phát; Trần Sĩ Dương, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kiểm sát.

Về phía Trường THCS Yên Hòa có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; Đặng Văn Quản, Phó Hiệu trưởng; Vũ Mạnh Khoa; Bí thư Đoàn trường; đại diện Hội phụ huynh học sinh; cùng toàn thể giáo viên, học sinh Nhà trường.

Các đại biểu tham dự buổi tuyên truyền.

Các em học sinh tham dự buổi tuyên truyền.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên VKSND tối cao cho biết, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức Đoàn Thanh niên, các em học sinh ngồi dưới sân trường hôm nay chính là tương lai của đất nước sau này.

Do vậy, việc tạo dựng một môi trường lành mạnh, an toàn để các em phát triển toàn diện không chỉ là trách nhiệm của gia đình, Nhà trường mà còn là trách nhiệm của lực lượng đoàn viên, thanh niên.

“Trong những qua, Đoàn Thanh niên VKSND tối cao đã tổ chức nhiều hoạt đông tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở các địa bàn trên cả nước. Căn cứ vào tình hình thực tiễn tại các địa phương, chúng tôi có những hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bạo lực học đường, phòng chống ma túy, thậm chí là mua bán người đối với các trường học ở khu vực biên giới”, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên VKSND tối cao phát biểu.

Hiện nay, internet và mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong học tập và đời sống của các em học sinh. Bên cạnh vô vàn tiện ích, không gian mạng cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, từ lừa đảo trực tuyến, bạo lực mạng, văn hóa phẩm đồi trụy cho đến các hành vi vi phạm pháp luật.

Chính vì vậy, trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng số là chìa khóa quan trọng nhất giúp các em tự bảo vệ bản thân.

Thông qua hình thức "Phiên tòa giả định", hy vọng giúp các em hiểu rõ hơn về ranh giới, nhận diện các nguy cơ và chủ động hành động an toàn, trách nhiệm khi tham gia môi trường số.

Quang cảnh "Phiên tòa giả định".

Tại chương trình, “Phiên tòa giả định” với nội dung xoay quanh việc học sinh tham gia vào các trang mạng xã hội và bị kẻ xấu lợi dụng trên không gian mạng để thực hiện hành vi làm nhục dẫn đến bị bôi nhọ, cười nhạo và ảnh hưởng đến tâm lý nghiêm trọng.

"Phiên tòa giả định" do thành viên Câu lạc bộ Kiểm sát trẻ, Trường Đại học Kiểm sát đóng vai.

Phiên tòa được xây dựng nhằm minh họa hậu quả pháp lý của hành vi phạm tội trên không gian mạng, qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng ngừa tội phạm trong học đường.

Đồng thời, kết hợp phần giao lưu, hỏi đáp để củng cố kiến thức, giúp học sinh ghi nhớ các kỹ năng cần thiết khi sử dụng internet an toàn.

Ban Tổ chức giao lưu với các em học sinh.

Ban Tổ chức giao lưu với các em học sinh.

Thay mặt Ban Giám hiệu Nhà trường, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường THCS Yên Hòa cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Đoàn Thanh niên VKSND tối cao đã mang đến cho thầy cô và các em học sinh một hoạt động giáo dục pháp luật thiết thực, sinh động và giàu ý nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường THCS Yên Hòa phát biểu.

Thông qua hình thức phiên tòa giả định, những tình huống pháp lý cụ thể, những hành vi đúng - sai và hậu quả của việc vi phạm pháp luật trên không gian mạng được truyền tải một cách trực quan, dễ hiểu, giúp các em học sinh không chỉ nâng cao nhận thức pháp luật mà còn biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống

“Nhà trường mong rằng, sau chương trình, mỗi em học sinh sẽ trở thành một tuyên truyền viên nhỏ tuổi về an toàn không gian mạng, biết bảo vệ bản thân, tôn trọng người khác, ứng xử văn minh và cùng xây dựng một môi trường mạng an toàn, lành mạnh, nhân văn”, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.