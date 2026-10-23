Đoàn thanh niên Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Thanh niên Nga - ASEAN

Đây là hoạt động đối ngoại thanh niên có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường giao lưu, kết nối và thúc đẩy hợp tác giữa thế hệ trẻ Việt Nam với thanh niên các nước ASEAN và Liên bang Nga.

Hội nghị được tổ chức tại Đại học Liên bang Viễn Đông (Far Eastern Federal University – FEFU), trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN – Nga, với chủ đề “Thanh niên Nga và ASEAN: Đối thoại văn hóa và sức sáng tạo vì sự tiến bộ”.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam chụp với Tổng lãnh sự tại Hội nghị Thượng đỉnh Thanh niên Nga - ASEAN năm 2026.

Hội nghị quy tụ các đại biểu thanh niên đến từ Liên bang Nga và các quốc gia ASEAN, là diễn đàn để thế hệ trẻ trao đổi ý tưởng, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các sáng kiến hợp tác trên nhiều lĩnh vực, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn kết giữa thanh niên các nước.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự lễ khai mạc, các phiên đối thoại, trao đổi chuyên đề và hoạt động giao lưu quốc tế. Các đại biểu được tìm hiểu về lịch sử quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Liên bang Nga; tham gia chương trình đối thoại mở với Phó Tổng Thư ký ASEAN San Lwin và các hoạt động trao đổi, kết nối giữa đại biểu thanh niên các quốc gia.

Đặc biệt, chương trình hội nghị tập trung thảo luận theo bốn nhóm chủ đề trọng tâm, gồm: Hợp tác thanh niên quốc tế; Công nghiệp sáng tạo; Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo; Đại dương thế giới và các nền văn minh biển.

Thông qua các phiên làm việc, các đại biểu có cơ hội trao đổi về vai trò của ngoại giao thanh niên trong quan hệ ASEAN – Nga; các giải pháp thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; hợp tác phát triển công nghệ trong kỷ nguyên số; cũng như những cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại và phát triển nguồn nhân lực trẻ.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh Thanh niên Nga - ASEAN năm 2026.

Bên cạnh đó, đoàn tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, tìm hiểu cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học của Đại học Liên bang Viễn Đông, qua đó tiếp cận các mô hình phát triển công nghệ, nghiên cứu liên ngành và môi trường giáo dục quốc tế.

Theo chương trình, hội nghị dành thời gian để các đại biểu thảo luận, xây dựng Tuyên bố chung, hướng tới xác định những định hướng và sáng kiến thúc đẩy hợp tác thanh niên giữa Liên bang Nga và các quốc gia ASEAN trong thời gian tới.

Thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga

Chuyến thăm là dịp để các đại biểu thanh niên Việt Nam tăng cường kết nối với cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Liên bang Nga, đồng thời tìm hiểu thêm về quan hệ hợp tác, giao lưu nhân dân và những dấu ấn của cộng đồng người Việt Nam tại vùng Viễn Đông Nga.

Các đại biểu đến thăm Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP Vladivostok.

Đặc biệt, trong hành trình tại Vladivostok, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đã tới thăm, tìm hiểu Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP Vladivostok, công trình mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa sâu sắc, thể hiện sự trân trọng của nhân dân Nga đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Liên bang Nga.

Đoàn cũng đã tham quan, tìm hiểu Nhà ga xe lửa Vladivostok, công trình kiến trúc lịch sử tọa lạc tại số 2, đường Aleutskaya, thành phố Vladivostok. Đây là điểm cuối mang tính biểu tượng của tuyến đường sắt xuyên Siberia nổi tiếng, với chiều dài 9.289 km, nối thủ đô Moscow với vùng Viễn Đông nước Nga.

Đáng chú ý, tại nhà ga Vladivostok có bia lưu niệm ghi dấu ba lần Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thành phố. Đối với các đại biểu thanh niên Việt Nam, hành trình tìm hiểu những địa danh gắn với dấu chân của Người là dịp để hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, về tình hữu nghị Việt – Nga và những giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm tại Nhà ga xe lửa Vladivostok.

Các hoạt động tham quan, tìm hiểu lịch sử và giao lưu văn hóa tại Vladivostok không chỉ giúp đại biểu thanh niên Việt Nam có thêm trải nghiệm thực tế về đất nước, con người Liên bang Nga mà còn góp phần bồi đắp tình cảm, sự hiểu biết về mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Việc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Thanh niên Nga – ASEAN lần thứ 6 tiếp tục khẳng định sự tham gia tích cực của thanh niên Việt Nam trong các cơ chế, diễn đàn hợp tác thanh niên khu vực và quốc tế.

Thông qua các hoạt động trao đổi học thuật, thảo luận chuyên đề và giao lưu văn hóa, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam có cơ hội kết nối với những đại biểu trẻ tiêu biểu, mở rộng hiểu biết về các xu hướng phát triển mới, đồng thời chia sẻ góc nhìn và kinh nghiệm của thanh niên Việt Nam trong các lĩnh vực cùng quan tâm.