Đoàn thanh niên TKV triển khai hàng nghìn sáng kiến, làm lợi gần 100 tỷ đồng

Trưởng thành từ phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, anh Trần Văn Tân (33 tuổi), Phó bí thư Chi đoàn Phân xưởng đào lò 1, Công ty CP Than Mông Dương, hiện có thu nhập bình quân 42 triệu đồng/tháng. Trong điều kiện địa chất phức tạp, đường lò thường xuyên thay đổi, anh Tân cùng đồng nghiệp đã chủ động điều chỉnh phương án thi công, khắc phục khó khăn để bảo đảm tiến độ đào lò; tích cực thực hành tiết kiệm vật tư, bảo quản thiết bị và hỗ trợ anh em công nhân trong từng ca sản xuất. Với những nỗ lực trong lao động sản xuất đã giúp anh Tân được tuyên dương trong phong trào "Lao động giỏi - Thu nhập cao" năm 2025 và nhận danh hiệu "Vinh quang Thợ mỏ" do Công đoàn TKV trao tặng.

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Sôi nổi khí thế thi đua

Được phát động từ năm 2025, phong trào “Thanh niên TKV thi đua lao động sản xuất giỏi” đã tạo sức lan tỏa rộng khắp, khơi dậy tinh thần xung kích, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong Đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Qua đó, cổ vũ tuổi trẻ toàn ngành tích cực thi đua lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên và Tập đoàn.

Tiếp nối kết quả đạt được, năm 2026, Đoàn thanh niên TKV tiếp tục phối hợp triển khai phong trào với những nội dung, mục tiêu và giải pháp cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ của từng đơn vị. Các chương trình ra quân phát động thi đua được tổ chức từ cấp Đoàn TKV và Đoàn Than đến các cơ sở đoàn, tạo khí thế sôi nổi, khích lệ Đoàn viên thanh niên đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, phần việc mới, việc khó tại đơn vị. Trọng tâm là nâng cao năng suất, đảm bảo an toàn lao động, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN), chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong sản xuất... Từ phong trào chung, nhiều tập thể, cá nhân Đoàn viên thanh niên đã có những cách làm hay, sáng kiến thiết thực, trực tiếp góp phần tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, nâng cao hiệu quả công việc.

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Tại Công trường Đào lò 5, Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin, thợ lò trẻ Vàng A Chảnh (SN 2001) là một trong những đoàn viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể trong công việc hằng ngày. Không chỉ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, từ đầu năm 2026 đến nay, anh còn được đơn vị tin tưởng giao kèm cặp, hỗ trợ 6 công nhân mới.

Với kinh nghiệm thực tế, anh Chảnh hướng dẫn các lao động trẻ nắm vững quy trình sản xuất, nội quy và quy định an toàn vệ sinh lao động, giúp họ nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc hầm lò. Trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, anh còn có sáng kiến “Cải tiến kéo dài tuyến băng khung B500 nhằm đảm bảo vận hành ổn định, nâng cao hiệu quả công tác vận tải than, đất đá” được Công ty ghi nhận. Hiện thu nhập bình quân của anh đạt 38 triệu đồng/tháng.

Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh, anh Hoàng Việt Phương đề nghị các cơ sở Đoàn tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động thi đua lao động sản xuất, phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, tinh thần xung kích, sáng tạo, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh, anh Hoàng Việt Phương cho biết: Thời gian tới, Đoàn Thanh niên TKV và Đoàn Than Quảng Ninh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua theo hướng thiết thực, gắn chặt với chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Trong đó, chú trọng thúc đẩy chuyển đổi số, cơ giới hóa, khuyến khích Đoàn viên thanh niên nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, AI vào quản lý và sản xuất. Đồng thời, nhân rộng Giải thưởng “Ngôi sao sáng kiến”, mô hình “Ca sản xuất an toàn”, “Công trình thanh niên sáng tạo”… Qua đó, đưa phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, tạo thêm nhiều đóng góp thiết thực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Từ truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, các thế hệ thợ mỏ Quảng Ninh đã viết nên hành trình vẻ vang bằng ý chí, sức lao động và tinh thần sáng tạo. Hôm nay, truyền thống ấy tiếp tục được thế hệ trẻ kế thừa và phát huy bằng tri thức, bản lĩnh, khát vọng cống hiến và khả năng làm chủ khoa học công nghệ, ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, khoa học kỹ thuật, góp sức xây dựng ngành Than ngày càng phát triển an toàn, hiện đại và bền vững.