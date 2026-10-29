Đoàn thanh niên EVN phát động chương trình vận động người dân lắp điện mặt trời mái nhà

Ngày 29/10, tại TPHCM, Đoàn Thanh niên EVN tổ chức lễ phát động chương trình “1+2 Chủ động năng lượng – Lợi ích lâu dài”, nhằm thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà trong đoàn viên, thanh niên và cộng đồng.

Chương trình được triển khai nhằm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, góp phần giảm áp lực cung ứng điện và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Đại biểu và đoàn viên, thanh niên EVN tham dự lễ phát động chương trình “1+2 Chủ động năng lượng - Lợi ích lâu dài” tại TPHCM ngày 29/10.

Theo EVN, trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng cao để phục vụ phát triển kinh tế, việc khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng là một trong những giải pháp quan trọng.

Việc tận dụng diện tích mái nhà để sản xuất điện giúp các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ động một phần nguồn điện phục vụ nhu cầu sử dụng. Khi kết hợp với hệ thống pin lưu trữ phù hợp, nguồn điện này còn có thể được sử dụng vào những thời điểm cần thiết, góp phần giảm nhu cầu lấy điện từ lưới trong giờ cao điểm.

Mỗi đoàn viên vận động ít nhất hai hộ lắp điện mặt trời

Bí thư Đoàn Thanh niên EVN Phạm Xuân Minh Trí cho biết, điểm nhấn của chương trình là mô hình “1+2”, hướng đến phát huy vai trò tiên phong của lực lượng đoàn viên, thanh niên ngành điện trong phát triển năng lượng sạch.

Theo đó, mỗi đoàn viên, thanh niên EVN căn cứ điều kiện thực tế và khả năng tài chính để chủ động tìm hiểu, lựa chọn, khuyến khích lắp đặt điện mặt trời mái nhà kết hợp hệ thống pin lưu trữ tại gia đình.

Đồng thời, mỗi đoàn viên có nhiệm vụ vận động, hỗ trợ ít nhất hai hộ gia đình, hộ kinh doanh hoặc cơ sở sản xuất có nhu cầu tìm hiểu, lựa chọn giải pháp và triển khai lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên EVN hưởng ứng chương trình phát triển điện mặt trời mái nhà.

EVN nhấn mạnh, chương trình được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, phù hợp với nhu cầu và điều kiện tài chính của từng hộ dân. Việc đầu tư phải được tính toán hiệu quả cụ thể, bảo đảm các yêu cầu về an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, kết cấu công trình và chất lượng thiết bị.

Trong quá trình triển khai, các cơ sở Đoàn sẽ khảo sát nhu cầu thực tế, phổ biến kiến thức về điện mặt trời mái nhà và hệ thống pin lưu trữ; đồng thời hướng dẫn người dân lựa chọn công suất phù hợp, đánh giá hiệu quả đầu tư cũng như những yêu cầu kỹ thuật trong quá trình vận hành.

Triển khai từ tháng 11, mở rộng tập huấn đến địa phương

Theo kế hoạch, giai đoạn đầu của chương trình được triển khai từ tháng 11/2026 đến hết tháng 5/2027.

Ngay tại lễ phát động ngày 29/10, Đoàn Thanh niên EVN đã tổ chức tập huấn kiến thức về điện mặt trời mái nhà cho hơn 100 cán bộ đoàn chủ chốt trong Tập đoàn.

Trong tháng 11, chương trình dự kiến tiếp tục mở rộng tập huấn trực tuyến đến các cấp bộ Đoàn trong EVN. Sau đó, Đoàn Thanh niên EVN sẽ phối hợp với các tỉnh, thành đoàn để phổ biến kiến thức, hướng dẫn người dân tiếp cận giải pháp điện mặt trời mái nhà phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Đại diện Đoàn Thanh niên EVN và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động chương trình “1+2”, khuyến khích người dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

Để hỗ trợ triển khai, EVN đã đề nghị các đơn vị thành viên, trực thuộc tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên tham gia; khuyến khích cán bộ, công nhân viên và người lao động hưởng ứng chương trình.

Các đơn vị cũng được yêu cầu phối hợp cung cấp, tổng hợp và xác minh thông tin về kết quả thực hiện trong phạm vi quản lý.

Dự kiến đến tháng 5/2027, Đoàn Thanh niên EVN sẽ tổng kết, đánh giá kết quả giai đoạn đầu để xây dựng kế hoạch triển khai tiếp theo.

Thông qua chương trình, EVN kỳ vọng mỗi đoàn viên, thanh niên ngành điện trở thành một tuyên truyền viên về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, góp phần đưa điện mặt trời mái nhà đến gần hơn với người dân và cộng đồng doanh nghiệp.