Đoàn Thanh niên EVN phát động Chương trình “1+2 Chủ động năng lượng - Lợi ích lâu dài” thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà

Tham dự chương trình có bà Phạm Thị Thúy Hà - Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn; Ông Đỗ Đức Hùng - Ủy viên BCH Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; Anh Phạm Xuân Minh Trí - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên EVN cùng các đồng chí Lãnh đạo và đông đảo đoàn viên thanh niên các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ phát động Chương trình.

Chương trình là hoạt động cụ thể của tuổi trẻ EVN thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà “đồng thời phát huy vai trò xung kích, tiên phong của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn”.

Thành viên HĐTV EVN Phạm Thị Thúy Hà phát biểu tại Lễ phát động Chương trình.

Năm 2026 là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn năm 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng ở mức hai con số, đặt ra yêu cầu rất lớn đối với việc bảo đảm cung ứng điện, nhất là phát triển các nguồn điện nền và năng lượng sạch trong nước. Trong bối cảnh đó, Chỉ thị số 10/CT-TTg xác định việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng phù hợp là những giải pháp quan trọng, góp phần giảm phụ tải đỉnh, bổ sung nguồn điện tại chỗ, tăng tính linh hoạt của hệ thống điện và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Đối với hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, sản xuất, điện mặt trời mái nhà giúp khai thác diện tích mái sẵn có để chủ động một phần nguồn điện phục vụ sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khi được thiết kế phù hợp với nhu cầu sử dụng và kết hợp hệ thống pin lưu trữ, giải pháp này có thể tăng khả năng sử dụng nguồn điện mặt trời vào các thời điểm cần thiết, góp phần giảm nhu cầu lấy điện từ lưới trong giờ cao điểm.

Bí thư Đoàn Thanh niên EVN Phạm Xuân Minh Trí phát biểu tại Lễ phát động Chương trình.

Bí thư Đoàn Thanh niên EVN Phạm Xuân Minh Trí cho biết, Chương trình “1+2” được triển khai đến đoàn viên, thanh niên đang công tác tại các đơn vị thuộc Tập đoàn với nội dung:

“1” - Mỗi đoàn viên, thanh niên EVN căn cứ vào điều kiện thực tế và khả năng tài chính, chủ động tìm hiểu, lựa chọn và khuyến khích lắp đặt điện mặt trời mái nhà kết hợp hệ thống pin lưu trữ tại gia đình mình

“+2” - Mỗi đoàn viên tiếp tục vận động, hỗ trợ tối thiểu 02 hộ gia đình/hộ kinh doanh/cơ sở sản xuất có nhu cầu thực tế nghiên cứu, lựa chọn giải pháp và triển khai điện mặt trời mái nhà.

Chương trình được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, thiết thực, đúng quy định pháp luật và phù hợp với nhu cầu, điều kiện của từng đối tượng tham gia. Việc lắp đặt phải bảo đảm an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy, an toàn kết cấu công trình, chất lượng thiết bị và các yêu cầu kỹ thuật hiện hành. Người tham gia chủ động quyết định việc đầu tư và lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ; hiệu quả đầu tư cần được tính toán cụ thể theo điều kiện lắp đặt và nhu cầu sử dụng điện.

Trong quá trình triển khai, các cơ sở Đoàn tổ chức khảo sát, ghi nhận nhu cầu; tuyên truyền, phổ biến kiến thức về điện mặt trời mái nhà và hệ thống pin lưu trữ; cung cấp thông tin về cơ chế, chính sách, yêu cầu kỹ thuật cơ bản và hướng dẫn người dân liên hệ các đầu mối có thẩm quyền. Nội dung tuyên truyền tập trung vào cách xác định nhu cầu sử dụng điện, lựa chọn quy mô hệ thống phù hợp, đánh giá hiệu quả đầu tư và những lưu ý trong vận hành, bảo dưỡng.

Giai đoạn 1 Chương trình được triển khai từ tháng 11/2026 đến hết tháng 5/2027. Ngày 29/10/2026, trong khuôn khổ Lễ phát động, Đoàn Thanh niên EVN cũng đã tiến hành tập huấn kiến thức điện mặt trời mái nhà cho hơn 100 cán bộ đoàn chủ chốt trong Tập đoàn và hướng đến tập huấn trực tuyến cho toàn thể các cấp bộ đoàn trong Tập đoàn trong tháng 11/2026. Sau các chương trình tập huấn nội bộ, Đoàn Thanh niên EVN sẽ chủ động phối hợp với các tỉnh/thành đoàn địa phương để tiếp tục tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức các nội dung nêu trên.

Đến tháng 5/2027, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên EVN sẽ chủ trì đánh giá kết quả thực hiện, làm cơ sở xây dựng kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo.

Để hỗ trợ tuổi trẻ EVN thực hiện Chương trình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có văn bản đề nghị các đơn vị thành viên, trực thuộc chỉ đạo, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên tham gia; khuyến khích cán bộ, công nhân viên, người lao động hưởng ứng; đồng thời hỗ trợ Đoàn Thanh niên EVN trong việc liên hệ, tổng hợp, xác minh thông tin và kết quả triển khai trong phạm vi, lĩnh vực quản lý của đơn vị.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ phát động Chương trình.

Thông qua Chương trình “1+2 Chủ động năng lượng - Lợi ích lâu dài”, Đoàn Thanh niên EVN mong muốn mỗi đoàn viên trở thành một tuyên truyền viên về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, lan tỏa đến cộng đồng từ việc chủ động tìm hiểu, ứng dụng tại gia đình. Qua đó, tuổi trẻ EVN thiết thực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, đưa chủ trương phát triển điện mặt trời mái nhà vào thực tiễn, đóng góp sức trẻ vào công tác bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.