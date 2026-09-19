Đoàn Thanh niên Công an TP Đà Nẵng treo gần 200 pano tuyên truyền PCCC

Sáng 19/9, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) cùng một số đơn vị triển khai treo gần 200 pano tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng triển khai tuyên truyền PCCC và CNCH bằng pano vào sáng 19/9.

Các pano được bố trí tại những khu vực tập trung đông người, khu công nghiệp và một số địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc chủ động phòng ngừa cháy, nổ, chấp hành các quy định về PCCC và CNCH, kỹ năng xử lý khi xảy ra sự cố và thoát nạn an toàn.

Hình thức tuyên truyền trực quan được triển khai nhằm đưa các khuyến cáo về PCCC đến gần hơn với người dân, người lao động. Các thông điệp được trình bày ngắn gọn, dễ quan sát, giúp người dân ghi nhớ những kỹ năng cần thiết khi xảy ra cháy, nổ.

Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Toàn dân phòng cháy và chữa cháy (4/10/2001 – 4/10/2026) và 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (4/10/1961 – 4/10/2026).

Các pano tuyên truyền PCCC được bố trí tại khu vực đông người, khu công nghiệp và các địa điểm công cộng trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Đại úy Nguyễn Minh Hân - Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng - cho biết, thời gian qua, Đoàn cơ sở chú trọng phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị để đưa kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH đến người dân, người lao động.

Theo Đại úy Hân, tại các doanh nghiệp có đông người lao động, nội dung tuyên truyền tập trung vào những kỹ năng thiết thực như nhận diện nguy cơ cháy, nổ; sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu; xử lý tình huống khi xảy ra cháy và kỹ năng thoát nạn.

“Việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, gắn nội dung với thực tế tại cơ sở giúp người dân và người lao động dễ tiếp cận kiến thức PCCC, đồng thời nâng cao khả năng xử lý ban đầu khi có sự cố xảy ra” - Đại úy Nguyễn Minh Hân nói.

Ông Cao Đăng Dũng - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng cho biết, DRC hiện có gần 2.000 người lao động. Công ty xác định công tác PCCC là nhiệm vụ được quan tâm thường xuyên.

Hằng năm, doanh nghiệp tổ chức các lớp huấn luyện, hội thi, diễn tập PCCC và phương án ứng phó sự cố hóa chất, qua đó trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cho người lao động.

“Thông qua sự phối hợp với Công an thành phố, nhận thức về PCCC của người lao động ngày càng được nâng lên, đồng thời kỹ năng xử lý sự cố của lực lượng PCCC cơ sở cũng được củng cố, nâng cao”, ông Cao Đăng Dũng chia sẻ.