Đoàn Thanh niên CIC tổ chức chương trình 'Hành trình tri ân - Hành trình tình nguyện năm 2026'

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2026, nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ CIC vì cuộc sống cộng đồng, ngày 14 và 15/11/2026, Đoàn Thanh niên CIC đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Ngân hàng Nhà nước Khu vực 7 tổ chức chương trình "Hành trình tri ân - Hành trình tình nguyện năm 2026" tại Tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm cùng Đảng ủy, UBND và Đoàn Thanh niên Xã Thọ Long, Tỉnh Thanh Hoá

Tham gia chương trình có đồng chí Trần Long – Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên NHTW, BCH Đoàn Thanh niên CIC, BCH Đoàn Thanh niên Ngân hàng Nhà nước Khu vực 7, đại diện Chi đoàn Vụ Tài chính – Kế toán cùng đoàn viên thanh niên các đơn vị.

Đoàn đã tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Đến với Lam Kinh, các đoàn viên được nghe giới thiệu, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Anh hùng dân tộc Lê Lợi, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và những dấu tích của thời kỳ Lê Sơ. Đoàn cũng được tham quan các hạng mục tiêu biểu của khu di tích như Chính điện, Thái miếu, các lăng mộ, bia ký và tổ chức dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân, bày tỏ lòng thành kính và tri ân đối với những người đã có công với đất nước.

Đoàn nghe thuyết minh và tìm hiểu về Khu di tích Lam Kinh

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại một địa danh giàu giá trị lịch sử, văn hóa góp phần đổi mới hình thức sinh hoạt Đoàn, đồng thời tạo điều kiện để các đoàn viên tìm hiểu truyền thống dân tộc và nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đoàn chụp hình lưu niệm tại Cây Đa nằm ở góc sân Rồng của Chính điện Lam Kinh

Tiếp nối chương trình, mang theo tinh thần sẻ chia và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, Đoàn đã có mặt tại Thôn Phúc Long (Thôn Kim Bảng cũ), Xã Thọ Long, Tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, Đoàn đã trao tặng công trình thanh niên “Khu vui chơi trẻ em” cho Thôn Phúc Long và trao tặng 11 suất học bổng cho 11 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đồng thời, Đoàn trao tặng dàn máy tính cộng đồng bao gồm 04 bộ máy tính có kết nối Internet, hệ thống tivi, loa và camera nhằm góp phần hỗ trợ địa phương triển khai các hoạt động giúp người dân tiếp cận công nghệ, sử dụng các nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến. Tổng giá trị trao tặng là 170 triệu đồng.

Đoàn trao tặng các phần quà cho Xã Thọ Long, Tỉnh Thanh Hóa với tổng trị giá 170 triệu đồng

Đoàn trao tặng công trình thanh niên “Khu vui chơi trẻ em”

Không chỉ mang giá trị nhân văn sâu sắc, hành trình tại mảnh đất Thanh Hóa đã để lại dấu ấn về tinh thần đoàn kết, lan toả tình yêu thương và trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ ngày nay, đồng thời là cơ hội để đoàn viên thanh niên các đơn vị được giao lưu, trao đổi, tăng cường sự gắn kết, phối hợp, qua đó tạo thêm động lực để mỗi đoàn viên cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị trong giai đoạn mới.

“Hành trình tri ân – Hành trình tình nguyện năm 2026” đã khép lại nhưng đối với mỗi thành viên trong đoàn những dư âm mãi còn đọng lại, để rồi từ đây, màu áo xanh lại tiếp tục trên những ngả đường, chẳng ngại nắng gió, tiếp tục thắp lên những ngọn lửa của lòng sẻ chia, lòng tự hào khi được góp sức trẻ dựng xây quê hương giàu đẹp nghĩa tình.