Chiều 17/11, tại Học viện Bưu chính Viễn thông (Hà Nội), Đoàn Thanh niên Chính phủ tổ chức Lễ Tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, “Sinh viên 5 tốt” cấp Đoàn Thanh niên Chính phủ và Bế mạc “Tuần lễ Tài năng Sinh viên Chính phủ” năm 2026.

Dự chương trình có bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN; ông Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Đại biểu tham dự lễ tuyên dương. Ảnh: Xuân Tùng

Thầy đổi mới khai mở, trò cầu thị bứt phá

Anh Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ cho biết, 60 gương mặt xuất sắc được tuyên dương, đại diện cho tinh thần “Người thầy đổi mới để khai mở – Người trò cầu thị và kỷ luật để bứt phá”.

Trong đó, 27 “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Đoàn Thanh niên Chính phủ năm 2026 là những giảng viên trẻ ưu tú, vững vàng chuyên môn, sở hữu nhiều công trình công bố quốc tế; tiên phong đưa hơi thở thực tiễn của cải cách hành chính, kinh tế số, chuyển đổi xanh và trí tuệ nhân tạo vào từng tiết học.

Còn 33 “Sinh viên 5 tốt” là những gương kết hợp chặt chẽ giữa “Đạo đức tốt” với “Hội nhập tốt” (bản lĩnh chính trị vững vàng, làm chủ ngoại ngữ trên diễn đàn quốc tế); “Học tập tốt” gắn với làm chủ công nghệ mới, chuyển hóa lý thuyết thành giải pháp ứng dụng; và “Thể lực tốt” đi liền “Tình nguyện tốt” vì cộng đồng.

Anh Bùi Hoàng Tùng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Phát triển từ những "hạt giống đỏ"

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu.

Đối với Đảng bộ Chính phủ, hệ thống các học viện, trường đại học, cao đẳng trực thuộc các Bộ giữ vị trí đặc biệt quan trọng, là nơi trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp quản lý nhà nước và các ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo bà Tuyến, chất lượng của bộ máy hành chính và năng lực quản trị quốc gia tương lai được bắt đầu từ chính tâm huyết, trí tuệ và sự mẫu mực trên giảng đường của đội ngũ thầy cô giáo hôm nay, đồng thời xem các giảng viên trẻ và sinh viên tiêu biểu là những “hạt giống đỏ” bổ sung nguồn sinh lực quý báu cho Đảng và hệ thống chính trị.

Bà Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Bà Tuyến đề nghị Đoàn Thanh niên Chính phủ và tổ chức Đoàn Thanh niên các nhà trường chú trọng nghiên cứu khoa học, xây dựng startup, chuyển hóa trí tuệ, sáng kiến từ các cuộc thi, diễn đàn của sinh viên, giảng viên trẻ thành những đề xuất, hiến kế cụ thể, xác thực với cuộc sống, phục vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển các ngành, lĩnh vực trọng yếu của quốc gia.

Đồng thời, các nhà trường đẩy mạnh đổi mới nội dung chương trình dạy học theo hướng thực chất, thực học, thực nghiệp, gắn chặt lý luận trên giảng đường với thực tiễn chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và các bộ, ngành chủ quản. Có cơ chế thiết thực để thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng giảng viên trẻ tài năng, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc.

Bà Tuyến mong muốn giáo viên tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê nghề nghiệp, không ngừng nghiên cứu khoa học công nghệ, nâng cao trình độ chuyên môn, là tấm gương sáng về nhân cách, đạo đức cho học trò noi theo.

Các em sinh viên cần biết ơn thầy cô đã truyền thụ tri thức; tự giác học tập, nghiên cứu và rèn luyện; trung thực, liêm chính trong học tập và nghiên cứu khoa học; nuôi dưỡng khát vọng cống hiến.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến và Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết trao khen thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" năm 2026 cấp Đoàn Thanh niên Chính phủ. Ảnh: Xuân Tùng

Tại chương trình, các gương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” và “Sinh viên 5 tốt” cấp Đoàn Thanh niên Chính phủ được vinh danh và nhận Bằng khen. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Chính phủ đã trao giải cho các cá nhân, tập thể đoạt thành tích cao tại “Tuần lễ Tài năng Sinh viên Chính phủ” năm 2026.

27 "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" được tuyên dương tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Các gương "Sinh viên 5 tốt" cấp Đoàn Thanh niên Chính phủ được tuyên dương tại chương trình.

Ban Tổ chức trao giải thưởng cho các cá nhân, tập thể cuộc thi Bản lĩnh sinh viên Chính phủ và cuộc thi Tìm kiếm nghệ thuật sinh viên Chính phủ. Ảnh: Xuân Tùng