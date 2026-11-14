Đoàn Thanh niên Cảng hàng không Pleiku tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện

Đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia hiến máu tình nguyện tại Cảng hàng không Pleiku. Ảnh: Ngọc Duy

Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026). Ngày hội thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, người lao động đang công tác tại Cảng hàng không Pleiku và người dân trên địa bàn tham gia.

Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận 51 đơn vị máu an toàn. Toàn bộ số máu được Bệnh viện Quân y 211 (phường Thống Nhất) tiếp nhận để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh.