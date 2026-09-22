Đoàn thanh niên Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng mang Tết Trung thu đến với thiếu nhi Ninh Gia

Lãnh đạo Đoàn thanh niên Các cơ quan Đảng tỉnh và lãnh đạo UBND xã Ninh Gia tham dự chương trình

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 300 phần quà trung thu đến các em thiếu nhi thôn Tân Phú. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 90 triệu đồng, được vận động từ nguồn xã hội hóa.

Anh Nguyễn Quảng Lâm, Bí thư Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu chúc mừng các em thiếu nhi

Anh Nguyễn Quảng Lâm, Bí thư Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh cho biết, với tinh thần “Vì đàn em thân yêu”, chương trình mong muốn mang đến cho các em một ngày hội thật vui với các hoạt động múa lân, rước đèn, văn nghệ, vui chơi và trao tặng quà.

Giao lưu với các em thiếu nhi

Mỗi phần quà là tình cảm, sự sẻ chia của tuổi trẻ Các cơ quan Đảng tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã chung tay đóng góp. Qua đó, mong muốn góp thêm niềm vui cho các em và tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tình nguyện vì cộng đồng của đoàn viên, thanh niên.

Niềm vui của các em học sinh

Đây cũng là dịp phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia các chương trình phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Trao quà cho các em thiếu nhi

Thông qua các hoạt động, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên ở các cơ sở Đoàn giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, cùng chung sức triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong tình hình mới, góp phần xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng phát triển.

Chương trình múa lân thu hút phụ huynh và các em thiếu nhi