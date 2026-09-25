Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng được tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong Chiến dịch hè

14/15 chỉ tiêu hoàn thành, 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch

Đoàn Thanh niên Chính phủ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.

Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ Bùi Hoàng Tùng phát biểu tại Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.

Theo báo cáo tổng kết, sau 4 tháng triển khai, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 của Đoàn Thanh niên Chính phủ đã hoàn thành 14/15 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Toàn Đoàn thu hút 58.500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; triển khai 1.279 công trình, phần việc thanh niên; trồng mới 205.000 cây xanh; sửa chữa 11km và làm mới 6km đường giao thông nông thôn; hỗ trợ hiện thực hóa 1.050 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên.

Các hoạt động đồng hành với thanh niên tiếp tục được mở rộng theo hướng thiết thực, gắn với nhu cầu học tập, nghề nghiệp và phát triển năng lực. Toàn Đoàn hỗ trợ nâng cao năng lực số cho 106.500 người; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 11.000 lượt thanh niên, hỗ trợ 420 dự án khởi nghiệp; tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho 38.200 lượt đoàn viên, thanh niên và giới thiệu việc làm cho 5.500 thanh niên.

Trong công tác an sinh xã hội, các cấp bộ Đoàn đã hỗ trợ, xây dựng 59 ngôi nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ; trao quà cho 2.120 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 265 trẻ em vùng biên giới; vận động đoàn viên, thanh niên hiến 5.520 đơn vị máu.

Theo báo cáo tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, Đoàn Thanh niên Chính phủ đã hoàn thành 14/15 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Hướng về biên giới, đồng hành cùng cộng đồng

Một điểm nhấn của Chiến dịch năm nay là các hoạt động hướng về địa bàn biên giới. Theo đó, thực hiện Chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi tại 248 xã biên giới giai đoạn 2026 - 2030, Đoàn Thanh niên Chính phủ đã kết nghĩa với 7 xã biên giới, đồng thời chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo thanh thiếu nhi và xây dựng công trình thanh niên tại địa bàn biên giới.

Toàn Đoàn triển khai 26 công trình "Thắp sáng đường biên - Đường cờ Tổ quốc", vượt 30% chỉ tiêu đề ra. Riêng tại lễ khởi động Chiến dịch ở Lạng Sơn, Đoàn Thanh niên Chính phủ trao tặng 7 công trình "Thắp sáng đường biên - Đường cờ Tổ quốc", 5 căn nhà tình nghĩa, 5 điểm phát sóng Wifi miễn phí, 2 sân chơi thiếu nhi cùng nhiều phần quà, hỗ trợ sinh kế với tổng trị giá gần 1,3 tỷ đồng.

Các hoạt động xây dựng nông thôn mới được triển khai với 68 đội hình, gần 10.000 lượt thanh niên, thực hiện 215 công trình, tổng giá trị gần 9 tỷ đồng. Trong xây dựng đô thị văn minh, toàn Đoàn triển khai 39 đội hình, 56 hoạt động tuyên truyền và 96 công trình, tổng giá trị gần 2,5 tỷ đồng.

Chủ trương "3 liên kết" - liên kết cộng đồng, liên kết lực lượng, liên kết địa bàn - tiếp tục được triển khai, với hơn 1.200 công trình, phần việc thanh niên, tổng nguồn lực hơn 22 tỷ đồng.

Điểm nổi bật trong Chiến dịch là việc các đội tình nguyện từng bước phát huy thế mạnh chuyên môn của đoàn viên, thanh niên; hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tư vấn pháp luật, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường; triển khai chương trình "Bình dân học vụ AI", tổ chức "Lớp học STEM 0 đồng".

Thông qua các chương trình "Tiếp sức mùa thi", "Mùa hè xanh", "Kỳ nghỉ hồng" và các hoạt động tình nguyện tại cơ sở, lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, giảng viên trẻ, sinh viên và đoàn viên, thanh niên thuộc các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Chính phủ trực tiếp đã hỗ trợ cộng đồng bằng kiến thức, kỹ năng và chuyên môn của mình.

Cùng với đó, công tác chăm lo thiếu nhi được triển khai rộng khắp; gần 1.000 suất quà, trị giá hơn 450 triệu đồng được trao cho con em cán bộ, công chức, người lao động; hơn 2.100 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ với tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng.

Công tác truyền thông về chiến dịch được đẩy mạnh trên các nền tảng số. Toàn Đoàn đã đăng tải 20.236 tin, bài, kịp thời giới thiệu các công trình, phần việc, mô hình và gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu.

Các cán bộ Đoàn tham gia tham luận, đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Đổi mới hoạt động tình nguyện, thiết thực gắn với chuyên môn

Tại Hội nghị, Đoàn Thanh niên Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức hoạt động tình nguyện theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, phát huy chuyên môn, gắn với địa bàn và nhu cầu thực tiễn của cộng đồng, đồng thời chú trọng tính bền vững của công trình, phần việc và hiệu quả sau hoạt động.

Đoàn Thanh niên Chính phủ đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục phát huy thế mạnh chuyên môn, nghiệp vụ của đoàn viên, thanh niên, gắn hoạt động tình nguyện với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và những vấn đề thực tiễn tại địa phương.

Các hoạt động tư vấn pháp luật, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ chuyển đổi số, cải cách hành chính, chuyển giao khoa học kỹ thuật... cần được triển khai theo hướng thiết thực, tạo thêm giá trị cho cộng đồng.

Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn cần chú trọng lựa chọn đúng nhu cầu, tập trung nguồn lực để xây dựng những công trình, phần việc có khả năng duy trì và phát huy hiệu quả lâu dài; tăng cường phối hợp với địa phương trong tổ chức và duy trì hoạt động sau chiến dịch.

Các chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi tại địa bàn khó khăn, vùng biên giới và những công trình như "Thắp sáng đường biên - Đường cờ Tổ quốc" tiếp tục được triển khai trong tổng thể hoạt động tình nguyện của Đoàn.

Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ Bùi Hoàng Tùng, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ Đỗ Đức Hạnh trao Bằng khen cho các Đoàn Thanh niên có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch hè 2026, trong đó có Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng.

Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng: Dấu ấn từ những công trình thiết thực

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng đã triển khai các đội hình tình nguyện tại nhiều địa bàn, tập trung vào an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo thiếu nhi, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và xây dựng nông thôn mới.

Toàn Đoàn huy động hàng trăm chiến sĩ tình nguyện; tổ chức 33 gian hàng phục vụ hơn 900 thiếu nhi, 7 sân chơi; trao trên 300 phần quà và 45 suất học bổng trị giá 45 triệu đồng.

Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng đã tổ chức lớp học bơi cho hơn 150 thiếu nhi; tuyên truyền pháp luật, phòng chống ma túy, đuối nước và kỹ năng số cho hơn 450 em.

Trong các hoạt động bảo vệ môi trường, các đội hình đã xóa 3 điểm đen ô nhiễm, thu gom trên 550 kg rác thải, tổ chức 3 đợt tổng vệ sinh và trồng mới trên 1.100 cây xanh.

Ở lĩnh vực chuyển đổi số, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng triển khai 5 chương trình, hỗ trợ trên 1.200 lượt người dân, khoảng 800 hộ dân; xử lý khoảng 600 hồ sơ thủ tục hành chính, số hóa gần 100 hồ sơ và hỗ trợ hơn 200 đảng viên tiếp cận các nền tảng số.

Các công trình, phần việc nổi bật gồm 1 "Nhà Khăn quàng đỏ"; 1 Nhà tình nghĩa trị giá 80 triệu đồng; 5 km "Đường cờ Tổ quốc" với 100 lá cờ; 1 công trình "Thắp sáng đường quê" gồm 30 đèn năng lượng mặt trời trị giá 45 triệu đồng; 1 công trình đường ống nước sạch trị giá 20 triệu đồng và 1 "Tuyến đường hữu nghị" trị giá 63 triệu đồng.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho 300 người dân, hỗ trợ 50 suất phẫu thuật đục thủy tinh thể với tổng giá trị 820 triệu đồng và vận động gần 350 đơn vị máu.

Các hoạt động tri ân được triển khai tại nhiều địa bàn với chương trình "Mạch nguồn tri ân", thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, dâng hương, thắp nến tại các nghĩa trang liệt sĩ.

Đặc biệt, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng đã triển khai công trình "Thắp sáng đường biên - Đường cờ Tổ quốc" tại Điện Biên dài khoảng 1,5km, gồm 30 bộ đèn năng lượng mặt trời kết hợp cờ Tổ quốc, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, an toàn giao thông và an ninh, trật tự tại địa bàn biên giới.

Với những kết quả đạt được, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng đã vinh dự nhận Bằng khen của Đoàn Thanh niên Chính phủ vì thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Hè 2026.