Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ và Tỉnh đoàn Lạng Sơn ký kết chương trình phối hợp

Bí thư Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại buổi lễ

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Lạng Sơn phát biểu tại buổi lễ

Theo nội dung ký kết, hai bên thống nhất triển khai 3 nhóm chương trình trọng tâm gồm: “Bình dân học vụ số - Tuổi trẻ khoa học và công nghệ đồng hành cùng xứ Lạng”; “Nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” và chương trình tình nguyện, an sinh xã hội.

Trong đó, chương trình “Bình dân học vụ số - Tuổi trẻ khoa học và công nghệ đồng hành cùng xứ Lạng” hướng đến hỗ trợ thanh niên và người dân tiếp cận, sử dụng các tiện ích số thiết yếu như định danh điện tử VNeID, dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt; đồng thời trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng. Các hoạt động ưu tiên địa bàn xã khó khăn, vùng biên giới, được tổ chức theo phương châm hướng về cơ sở, thiết thực, dễ hiểu, gắn với phương thức “cầm tay chỉ việc”.

Đại biểu tham dự buổi lễ

Đại biểu tham dự buổi lễ

Đại biểu tham dự buổi lễ

Chương trình nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên tập trung bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bảo đảm an toàn thông tin, truyền thông số và kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển các mô hình kinh tế thông qua việc cung cấp kiến thức về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm; tạo điều kiện để thanh niên, sinh viên tiếp cận các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh các hoạt động chuyển đổi số, hai bên thống nhất phối hợp tổ chức các chương trình tình nguyện, an sinh xã hội, trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo; xây dựng các công trình thanh niên phục vụ cộng đồng. Trong đó, chú trọng mô hình “Góc học tập số” với việc hỗ trợ máy tính, thiết bị kết nối Internet và học liệu số cho các trường học tại địa bàn khó khăn, vùng biên giới.

Đại diện Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công và Tỉnh đoàn Lạng Sơn ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2028.

Chương trình phối hợp được xây dựng nhằm phát huy thế mạnh chuyên môn của tuổi trẻ Bộ Khoa học và Công nghệ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với nhu cầu thực tiễn của đoàn viên, thanh niên, sinh viên và nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Qua đó, góp phần đưa các chủ trương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhất là Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vào thực tiễn trên địa bàn tỉnh.