Ngày 17/11/2026, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương ban hành Công văn số 191-CV/ĐTNB-VP, đề nghị các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.

Cuộc thi do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) phối hợp với Tạp chí Công Thương tổ chức, nhằm tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đặc biệt là thanh niên, sinh viên và những người thường xuyên giao dịch trên môi trường số.

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương phát động đoàn viên, thanh niên tham gia Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, với tổng giải thưởng hơn 100 triệu đồng.

Hoạt động được triển khai nhằm thực hiện Kết luận số 207-KL/TW ngày 10/11/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, đồng thời triển khai Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026 - 2030.

Cuộc thi gồm 3 phần chính. Vòng Sơ khảo với chủ đề “Hiểu đúng về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” được tổ chức trực tuyến từ 15h ngày 6/11 đến hết ngày 26/11/2026, chia thành 3 tuần thi. Hằng tuần, Ban Tổ chức tổng kết, công bố và trao giải cho 3 thí sinh có kết quả cao nhất.

Vòng Tập huấn “Thực chiến cùng chuyên gia - Lan tỏa quyền người tiêu dùng” được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Các đội thi được chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật, truyền thông chính sách, báo chí và marketing hướng dẫn, cố vấn. Kết thúc vòng này, Ban Tổ chức lựa chọn từ 3 - 5 đội xuất sắc nhất tham dự vòng Chung kết.

Vòng Chung kết dự kiến diễn ra trực tiếp trong tháng 12/2026. Các đội thi sẽ thể hiện kiến thức pháp luật, khả năng nhận diện, xử lý tình huống thực tiễn, năng lực sáng tạo và kỹ năng xây dựng, bảo vệ kế hoạch truyền thông về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Để hưởng ứng cuộc thi, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đề nghị các tổ chức cơ sở Đoàn tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin; vận động đoàn viên, thanh niên tham gia vòng Sơ khảo trực tuyến và chia sẻ kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên các kênh truyền thông.

Đồng thời, các đơn vị lựa chọn, thành lập đội thi, khuyến khích đoàn viên, thanh niên phát huy khả năng sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm và xây dựng sản phẩm truyền thông thiết thực, phù hợp với giới trẻ.

Theo quy định, mỗi đơn vị được đăng ký một đội thi với tối thiểu 5 thành viên. Việc phát động cuộc thi góp phần phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên Bộ Công Thương trong tuyên truyền pháp luật, lan tỏa kiến thức tiêu dùng an toàn, có trách nhiệm, nhất là trên môi trường số.

Vòng Sơ khảo trực tuyến đến hết ngày 26/11, tại địa chỉ: https://baovenguoitieudung.tapchicongthuong.vn/page/tham-gia.htm.Thể lệ và đăng ký đội thi tại địa chỉ: https://tapchicongthuong.vn/qrlink/cuoc-thi-sang-tao-truyen-thong-bv-ql-ntd-60