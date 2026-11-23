Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phối hợp với Tạp chí Công Thương tổ chức, trong khuôn khổ Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030

Theo đó, ngày 17/11/2026, Ban Chấp hành Đoàn Bộ Công Thương đã ban hành các Công văn số 191-CV/ĐTNB-VP (gửi các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc), số 192-CV/ĐTNB-VP (gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) và số 193-CV/ĐTNB-VP (gửi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh, thành phố), qua đó cụ thể hóa Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ Công Thương năm 2026 cũng như hưởng ứng đề nghị phối hợp của Tạp chí Công Thương.

Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) và Tạp chí Công Thương phối hợp tổ chức, nhằm thực hiện Kết luận số 207-KL/TW ngày 10/11/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đồng thời triển khai Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030.

Cuộc thi hướng tới mục tiêu tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; nâng cao nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, đặc biệt là thanh niên, sinh viên và nhóm thường xuyên giao dịch trên môi trường số.

Để cuộc thi đạt hiệu quả lan tỏa rộng rãi, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc, Sở Công Thương và Tỉnh, Thành đoàn tập trung triển khai các nội dung trọng tâm.

Cụ thể, các đơn vị đẩy mạnh phát động tới cán bộ, người lao động và đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia Vòng Sơ khảo trực tuyến tại địa chỉ baovenguoitieudung.tapchicongthuong.vn/page/tham-gia.htm trước khi vòng thi khép lại vào hết ngày 26/11/2026. Song song đó, các đơn vị tăng cường chia sẻ nội dung phổ biến kiến thức pháp luật trên các kênh truyền thông nội bộ và Fanpage chính thức “Bảo vệ người tiêu dùng” (facebook.com/phapluatbaovenguoitieudung).

Ngoài hình thức thi cá nhân trực tuyến, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương cũng khuyến khích mỗi đơn vị lựa chọn, thành lập 1 đội thi (tối thiểu 5 thành viên/đội) để tham gia tranh tài, phát huy khả năng làm việc nhóm và xây dựng các sản phẩm truyền thông thiết thực, phù hợp với giới trẻ.

Sự phối hợp đồng bộ giữa các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc Bộ với Sở Công Thương và Tỉnh, Thành đoàn trên cả nước được kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa rộng rãi cho cuộc thi, qua đó phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc đưa pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến gần hơn với cộng đồng, nhất là trên môi trường số.

Đoàn viên thanh niên Bộ Công Thương tại Hội thi “Tuyên truyền pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” năm 2024

Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” gồm 03 vòng thi chính:

- Vòng Sơ khảo trực tuyến: Được tổ chức trong 02 tuần, gồm 02 hoạt động thi độc lập và diễn ra đồng thời:

+ Hoạt động 1 - “Hiểu đúng về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”:Được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ quan, đơn vị, tổ chức huy động sinh viên, học viên, cán bộ, người lao động và các cá nhân thuộc đơn vị tham gia.

Sau mỗi tuần thi, Ban Tổ chức lựa chọn 03 thí sinh có kết quả cao nhất để trao giải thưởng cá nhân. Kết thúc 02 tuần thi, Ban Tổ chức căn cứ tổng điểm thi hợp lệ của các thí sinh thuộc từng đơn vị để xếp hạng và trao 01 giải thưởng tập thể cho đơn vị có kết quả cao nhất.

+ Hoạt động 2 - “Sản phẩm truyền thông sáng tạo”:Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức thành lập 01 đội thi đại diện, gửi tối thiểu 01 sản phẩm truyền thông đa phương tiện về chủ đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Sản phẩm dự thi có thể là video, âm thanh, hình ảnh, poster, infographic, podcast hoặc các hình thức truyền thông sáng tạo khác. Ban Tổ chức căn cứ chất lượng sản phẩm dự thi để đánh giá và lựa chọn từ 10 - 15 đội thi xuất sắc nhất tham gia Vòng Tập huấn.

- Vòng Tập huấn - “Thực chiến cùng chuyên gia - Lan tỏa quyền người tiêu dùng”: Các đội được lựa chọn từ Hoạt động 2 - “Sản phẩm truyền thông sáng tạo” thuộc Vòng Sơ khảo trực tuyến tham gia tập huấn trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự hướng dẫn và cố vấn của các chuyên gia pháp luật, truyền thông chính sách, báo chí và marketing.

Mỗi đội thi lựa chọn một chủ đề hoặc vấn đề thực tiễn về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để xây dựng kế hoạch truyền thông. Kết thúc Vòng Tập huấn, các đội nộp kế hoạch truyền thông theo yêu cầu của Ban Tổ chức. Ban Tổ chức và các chuyên gia đánh giá, lựa chọn 03 - 05 đội thi xuất sắc nhất tham gia Vòng Chung kết.

- Vòng Chung kết: Được tổ chức trực tiếp với sự tham gia của 03 - 05 đội thi xuất sắc nhất được lựa chọn từ Vòng Tập huấn.

Các đội tranh tài thông qua 03 phần thi: Tài năng, Kiến thức pháp luật và Trình bày, bảo vệ chiến dịch truyền thông. Các phần thi kết hợp đánh giá kiến thức pháp luật, khả năng nhận diện và xử lý tình huống thực tiễn, năng lực sáng tạo, kỹ năng trình bày và bảo vệ kế hoạch truyền thông đã triển khai. Ban Giám khảo chấm điểm, xếp hạng và lựa chọn các đội đạt giải theo quy định của Cuộc thi.