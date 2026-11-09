Đoàn Thẩm định số 6 tiếp tục hành trình thẩm định thực tế Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2026 tại Cà Mau
Ngày 09/11/2026, tiếp nối hành trình thẩm định thực tế Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026, Đoàn thẩm định số 06 do ông Phan Tấn Đạt – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM làm Trưởng đoàn đã có chuyến khảo sát và làm việc trực tiếp tại 03 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đã đến thẩm định thực tế tại: Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty CP; Công ty CP – Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau và Công ty Cổ phần Việt Nam Food.
Tại các buổi làm việc, Đoàn thẩm định đã trực tiếp trao đổi với đại diện doanh nghiệp, tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, năng lực quản trị, chiến lược phát triển và những kết quả nổi bật trong thời gian qua. Đồng thời, Đoàn tiến hành rà soát hồ sơ, đối chiếu thông tin và đánh giá các nội dung theo bộ tiêu chí của Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026.
Nguồn Doanh Nhân Trẻ: https://doanhnhantrevietnam.vn/doan-tham-dinh-so-6-tiep-tuc-hanh-trinh-tham-dinh-thuc-te-giai-thuong-sao-vang-dat-viet-2026-tai-ca-mau-d29730.html