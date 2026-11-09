Đoàn Thẩm định số 6 tiếp tục hành trình thẩm định thực tế Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2026 tại Cà Mau

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đã đến thẩm định thực tế tại: Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty CP; Công ty CP – Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau và Công ty Cổ phần Việt Nam Food.

Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau

Tại các buổi làm việc, Đoàn thẩm định đã trực tiếp trao đổi với đại diện doanh nghiệp, tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, năng lực quản trị, chiến lược phát triển và những kết quả nổi bật trong thời gian qua. Đồng thời, Đoàn tiến hành rà soát hồ sơ, đối chiếu thông tin và đánh giá các nội dung theo bộ tiêu chí của Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026.