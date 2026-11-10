Đoàn thẩm định số 6 Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2026 làm việc tại PTSC

Trưởng đoàn Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt- ông Phan Tấn Đạt tại buổi làm việc

Chuyến làm việc của Đoàn thẩm định nhằm mục đích kiểm tra, đối soát thực tế các thông tin, chỉ số hoạt động kinh doanh, năng lực quản trị, cũng như đánh giá toàn diện các tiêu chí phát triển bền vững của PTSC trong hồ sơ tham gia Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2026. Qua đó, ban tổ chức có cơ sở khách quan và chính xác để lựa chọn những doanh nghiệp xuất sắc nhất nhằm vinh danh tại giải thưởng uy tín này.

Tại buổi làm việc, Trưởng đoàn ông Phan Tấn Đạt cùng các thành viên trong đoàn ghi nhận và đánh giá cao quy mô cùng bề dày lịch sử hoạt động của PTSC. Được thành lập từ năm 1993, qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, PTSC đã khẳng định vị thế là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam cung cấp chuỗi dịch vụ kỹ thuật dầu khí và năng lượng ngoài khơi toàn diện. Các dịch vụ chủ lực bao gồm: tàu dịch vụ, cơ khí dầu khí, khảo sát địa chấn - địa chất - công trình ngầm, FSO/FPSO, căn cứ cảng và dịch vụ lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng. Không chỉ làm chủ thị trường trong nước, PTSC còn vươn tầm khẳng định uy tín và năng lực cạnh tranh tại thị trường quốc tế.

Đoàn thẩm định chụp hình lưu niệm cùng doanh nghiệp

Bên cạnh kết quả sản xuất kinh doanh duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, đoàn thẩm định ghi nhận PTSC trong việc đón đầu các xu hướng phát triển tiên tiến. Doanh nghiệp chú trọng tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn và kiên định với mục tiêu phát triển bền vững.