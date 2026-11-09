Đoàn Thẩm định số 20 thẩm định thực tế tại 5 doanh nghiệp TP.HCM

Dẫn đoàn là ông Nguyễn Ngọc Tấn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch CLB Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Đoàn thẩm định số 20

Đoàn đã làm việc tại: Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bình Tây (BITEX), Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Con Ong (Bee Logistics), Công ty Cổ phần Thành Thành Nam, Công ty Cổ phần Năng lượng TTC, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Môi trường Dương Nhật.

Đoàn thẩm định làm việc tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bình Tây (BITEX)

Đoàn thẩm định làm việc tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Môi trường Dương Nhật.

Đoàn thẩm định làm việc tại Công ty Cổ phần Năng lượng TTC

Đoàn thẩm định làm việc tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Con Ong (Bee Logistics)

Ở mỗi điểm đến, đoàn trao đổi trực tiếp với đại diện doanh nghiệp về hoạt động sản xuất, kinh doanh, cách tổ chức quản trị và định hướng phát triển. Những kết quả nổi bật được xem xét cùng hồ sơ và thông tin ghi nhận tại buổi làm việc, làm cơ sở đánh giá theo bộ tiêu chí của giải thưởng.