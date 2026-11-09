Đoàn thẩm định Sao Vàng đất Việt 2026 làm việc với năm doanh nghiệp tại TP.HCM

Ngày 9/11/2026, trong khuôn khổ chương trình thẩm định thực tế Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026, Đoàn thẩm định số 20 do ông Nguyễn Ngọc Tấn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam, làm Trưởng đoàn đã có một ngày làm việc liên tục tại TP.HCM với năm doanh nghiệp.

Năm điểm đến của đoàn gồm Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Tây (BITEX), Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Con Ong (Bee Logistics), Công ty Cổ phần Thành Thành Nam, Công ty Cổ phần Năng lượng TTC và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Môi trường Dương Nhật.

Đoàn thẩm định làm việc tại Bee Logistics.

Dù hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau, từ thương mại, logistics, đầu tư, năng lượng đến công nghệ môi trường, các doanh nghiệp đều được đoàn thẩm định tiếp cận trên cùng một hệ thống tiêu chí. Trọng tâm không chỉ là kết quả kinh doanh mà còn ở cách doanh nghiệp tổ chức vận hành, quản trị nguồn lực và xác lập hướng phát triển trong bối cảnh thị trường liên tục thay đổi.

Tại mỗi buổi làm việc, đoàn trực tiếp trao đổi với đại diện doanh nghiệp về tình hình sản xuất kinh doanh, mô hình quản trị, chiến lược phát triển và những kết quả nổi bật trong thời gian qua. Các thông tin do doanh nghiệp cung cấp được xem xét cùng hồ sơ đăng ký, đối chiếu với thực tế ghi nhận tại buổi thẩm định để đánh giá theo bộ tiêu chí của Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026.

Đoàn tẩm định làm việc tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Môi trường Dương Nhật.

Việc dành thời gian làm việc trực tiếp tại từng doanh nghiệp giúp đoàn có thêm góc nhìn cụ thể về năng lực hoạt động, những lợi thế cạnh tranh cũng như định hướng phát triển của mỗi đơn vị. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp chia sẻ về quá trình xây dựng thương hiệu, những thách thức trong hoạt động và mục tiêu đặt ra cho chặng đường tiếp theo.

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng đòi hỏi năng lực thích ứng, quản trị hiệu quả và đổi mới sáng tạo, việc đánh giá doanh nghiệp không thể chỉ dựa trên những con số tài chính riêng lẻ. Khả năng tổ chức sản xuất, chất lượng quản trị, chiến lược phát triển và vị thế trên thị trường cũng là những yếu tố cần được xem xét toàn diện.

Không khi làm việc nghiêm túc của đoàn thẩm định số 20

Giải thưởng Sao Vàng đất Việt là chương trình tôn vinh các thương hiệu, doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh và đóng góp cho nền kinh tế. Bởi vậy, thẩm định thực tế là một khâu quan trọng trong quá trình xét chọn, giúp bảo đảm các đánh giá có cơ sở, khách quan và phản ánh sát hơn năng lực của doanh nghiệp.

Khép lại một ngày làm việc với năm điểm đến tại TP.HCM, Đoàn thẩm định số 20 tiếp tục hành trình đánh giá các ứng viên của mùa giải năm 2026. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trân trọng ghi nhận sự đón tiếp và phối hợp của BITEX, Bee Logistics, Thành Thành Nam, Năng lượng TTC và Dương Nhật trong quá trình thẩm định.