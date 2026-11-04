Đoàn thẩm định Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026 làm việc với các doanh nghiệp tại TP.HCM

Chuyến công tác nhằm kiểm chứng hồ sơ đăng ký, năng lực hoạt động và kết quả kinh doanh của các đơn vị, qua đó làm cơ sở quan trọng để Hội đồng bình chọn chung tuyển lựa chọn những thương hiệu xuất sắc nhất.

Ông Nguyễn Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Satra trao đổi về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với đoàn thẩm định

Đoàn thẩm định làm việc tại SATRA

Đoàn thẩm định chụp hình lưu niệm với doanh nghiệp

SATRA là một trong những đơn vị có quy mô lớn của TP.HCM, hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ cùng sản xuất, chế biến thực phẩm. Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, SATRA sở hữu nhiều nhà máy hiện đại đạt chuẩn quốc tế như Vissan, Cofidec cùng hệ thống phân phối rộng lớn bao gồm Chợ đầu mối Bình Điền, chuỗi Satrafoods, các Trung tâm thương mại Centre Mall và siêu thị Satramart.

Đoàn thẩm định làm việc tại Nam A Bank

Ông Bùi Hải Dương - Giám đốc Khối Kinh doanh Tiền tệ Nam A Bank trao đổi với đoàn thẩm định

Đoàn thẩm định chụp hình lưu niệm với doanh nghiệp

Nam A Bank thành lập năm 1992, ghi dấu ấn mạnh mẽ qua hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ hiện đại như Onebank, Open Banking, các dòng thẻ tín dụng cùng các giải pháp tài chính linh hoạt. Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của ngân hàng đạt khoảng 452 nghìn tỷ đồng. Trong năm 2026, Nam A Bank tiếp tục được Fitch Ratings duy trì xếp hạng tín nhiệm ở mức A - với triển vọng Ổn định và được Moody’s nâng triển vọng lên Tích cực. Ngân hàng cũng là đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số, thanh toán QR xuyên biên giới và tích hợp chuẩn mực ESG thông qua Hệ thống Quản lý Rủi ro Môi trường và Xã hội.

Đoàn thẩm định làm việc tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Đại diện Công ty CP Tập đoàn Thiên Long chia sẻ tại buổi làm việc

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long, tiền thân thành lập từ năm 1981, đã không ngừng đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm để vươn lên trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam. Đến năm 2025, giá trị thương hiệu của Thiên Long đã đạt 63 triệu USD, vốn điều lệ tăng lên 965 tỷ đồng với mạng lưới xuất khẩu rộng khắp 75 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó doanh thu xuất khẩu ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại đạt 44 triệu USD.

Ông Lưu Công Thành, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, trưởng Đoàn thẩm định số 1 làm việc với các doanh nghiệp tham gia Giải thưởng SVĐV 2026 tại TP.HCM

Tại buổi làm việc, thành viên trong Đoàn thẩm định đã thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, công tâm và khách quan khi trực tiếp trao đổi với lãnh đạo doanh nghiệp về chiến lược kinh doanh, mô hình quản trị, năng lực điều hành, kiểm soát rủi ro và định hướng phát triển thị trường. Đoàn cũng tiến hành rà soát kỹ lưỡng hồ sơ pháp lý, chứng nhận chất lượng, quyền sở hữu nhãn hiệu, việc thực hiện nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, đồng thời kiểm tra báo cáo tài chính đã kiểm toán để đối chiếu doanh thu, lợi nhuận, vốn chủ sở hữu và số nộp ngân sách...

Đại diện Đoàn thẩm định, ông Lưu Công Thành ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần hợp tác tích cực và thái độ nghiêm túc của các doanh nghiệp trong việc cung cấp đầy đủ, minh bạch các hồ sơ, tài liệu liên quan.