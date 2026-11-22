Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, phát biểu khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Tham dự Lễ khai mạc có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và đại diện 36 đoàn thể thao, cùng đông đảo người hâm mộ.

Đại diện tỉnh Thái Nguyên tham dự có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, bác sĩ và chăm sóc viên.

Đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện Đoàn Thể thao Thái Nguyên, dự Lễ khai mạc.

Lễ khai mạc được tổ chức hoành tráng, kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn, bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần thể thao và công nghệ hiện đại. Điểm nhấn của chương trình là nghi thức rước đuốc trên sông Sài Gòn cùng màn trình diễn nghệ thuật quy mô lớn, tạo không khí sôi động, lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí và khát vọng vươn lên của thể thao Việt Nam.

Đài đuốc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 được thắp sáng mở màn cho những ngày tranh tài hấp dẫn.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 14-11 đến 12/12/2026 tại TP. Hồ Chí Minh và một số địa phương. Đại hội quy tụ 36 đoàn thể thao, gồm 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành Công an, Quân đội, tranh tài ở 48 môn thể thao với 973 bộ huy chương.

Đây là sự kiện thể thao thành tích cao có quy mô lớn nhất cả nước, được tổ chức 4 năm một lần, là dịp đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện và sự phát triển của thể thao các địa phương, ngành.

Tham dự Đại hội, Đoàn thể thao Thái Nguyên có 405 thành viên, trong đó có 328 vận động viên, 77 cán bộ, huấn luyện viên, bác sĩ, chăm sóc viên, phóng viên. Đoàn đăng ký tranh tài ở 21 môn thể thao.

Đoàn thể thao Thái Nguyên đặt mục tiêu giành từ 16 đến 20 Huy chương Vàng, từ 15 đến 18 Huy chương Bạc và từ 15 đến 20 Huy chương Đồng, phấn đấu đạt tổng số từ 46 đến 58 huy chương; quyết tâm nằm trong nhóm từ thứ 16 đến thứ 20 trên bảng xếp hạng toàn đoàn, đồng thời phấn đấu lọt tốp 3 đoàn thể thao khối các tỉnh miền núi.